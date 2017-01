YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Can, selden zarar görenleri ziyaret etti

Başkan Can, selden zarar görenleri ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Şevket Can, selden zarar görenleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeşiltepe, Özel Bahşiş, Kulak, Egemen, Akarsu başta olmak üzere selin yaşandığı bölgelerde inceleme yapan Başkan Can, son 25 yılın en yoğun yağışının yaşandığını söyledi.

Ürünleri ve seraları sular altında kalan çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Can, sorunları dinledi.

Belediyenin iş makineleri ve ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Can, "25 yılın en yoğun yağmur yağışı şehrimizde etkisini gösterdi. Tarsus Belediyesi olarak ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Selden dolayı mağdur olanlara devletimiz çalışmalarını yapıyor. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Gerek Mersinimize, gerek şehrimize büyük geçmiş olsun diyorum. Allah böyle afeti bir daha göstermesin" dedi.

Mağdur olan ve spor salonuna yerleşen vatandaşları da ziyaret eden Başkan Can, buradakilere battaniye ve şehir merkezinde koydukları paylaşım kutularına Tarsuslular tarafından bırakılan eşyaları selden zarar gören ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

Başkan Can, ayrıca evlerini su basan vatandaşlara sıcak yemek yardımında da bulunduklarını belirtti.

(ERY-Y)



02.01.2017 10:29:30 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER