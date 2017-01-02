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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Başkan Can, selden zarar görenleri ziyaret etti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:25
Başkan Can, selden zarar görenleri ziyaret etti
Başkan Can, selden zarar görenleri ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Şevket Can, selden zarar görenleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yeşiltepe, Özel Bahşiş, Kulak, Egemen, Akarsu başta olmak üzere selin yaşandığı bölgelerde inceleme yapan Başkan Can, son 25 yılın en yoğun yağışının yaşandığını söyledi.
Ürünleri ve seraları sular altında kalan çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Can, sorunları dinledi.
Belediyenin iş makineleri ve ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Can, "25 yılın en yoğun yağmur yağışı şehrimizde etkisini gösterdi. Tarsus Belediyesi olarak ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Selden dolayı mağdur olanlara devletimiz çalışmalarını yapıyor. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Gerek Mersinimize, gerek şehrimize büyük geçmiş olsun diyorum. Allah böyle afeti bir daha göstermesin" dedi.
Mağdur olan ve spor salonuna yerleşen vatandaşları da ziyaret eden Başkan Can, buradakilere battaniye ve şehir merkezinde koydukları paylaşım kutularına Tarsuslular tarafından bırakılan eşyaları selden zarar gören ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.
Başkan Can, ayrıca evlerini su basan vatandaşlara sıcak yemek yardımında da bulunduklarını belirtti.
(ERY-Y)

02.01.2017 10:29:30 TSI
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