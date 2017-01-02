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Kent estetiğinde tasarruf dönemi



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "LED aydınlatmalarımızla mikro ölçekte ilçe ekonomisine makro ölçekte ise ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi kent estetiğine yönelik çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda israfın önüne geçmek için tasarruflu LED aydınlatmaları da Keçiören genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Yüksek performansla enerji tasarrufu sağlaması ve uzun ömürlü olması nedeniyle LED aydınlatma sistemine geçen Keçiören Belediyesi, mikro ölçekte ilçe ekonomisine makro ölçekte ise ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Aktepe, Etlik, Karargahtepe, Esertepe ve Ufuktepe Mahalle Konaklarında LED teknolojili aydınlatma kullanan Keçiören Belediyesi, özgün görünüme sahip LED'lerle Keçiören'in havasını değiştirdi.

Yeni yapılan ve yenilenen 19 parkta da LED teknolojili aydınlatma kullanan Belediye, parkları yepyeni bir çehreye kavuşturdu. "gündüz aydınlığını" taşıyan LED'li elektrik direkleri, bu alanların gece karanlığında da kullanımına kapı açtı. LED'li aydınlatma sayesinde yüzde 44 enerji tasarrufu sağlanıyor. Verimlilik ve tasarruf odaklı çalıştıklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "LED aydınlatma sayesinde parklarımız daha da aydınlık hale geldi. LED aydınlatmalarımızla mikro ölçekte ilçe ekonomisine makro ölçekte ise ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(UKY-ÖK-Y)



02.01.2017 10:41:50 TSI

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