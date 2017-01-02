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TÜGVA'dan Başkan Bulutlar'a ziyaret



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ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Kahveci ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Başkan Bulutlar, gençlerin topluma ve insanlığına değer katan projelerine destek vermekten mutluluk duyduğunu belirtti. TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Kahveci, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı makamında ziyaret ederek TÜGVA'nın ülke genelinde ve Erzurum'da yapacağı faaliyetler hakkında bilgi verdi. TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Kahveci, gerçekleştirmiş oldukları ziyarette vâkıfın kuruluş amacından bahsederek'' Türkiye Gençlik Vakfı gelenek ve göreneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, çalışkan, iyi ahlaklı bir gençlik için faaliyetlerini sürdürüyor. Kuruluş merkezi Türkiye, çalışma alanı ise Dünya olan, yenilikçi olmaktan ve icat üretmekten çekinmeyen yeni nesil bir gençlik vakfıyız. TÜGVA olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra ki süreçte de gençlere yönelik gerek sosyal ve kültürel bağlamda gerekse ahlaki ve dini anlamda faaliyetler yürütmeye, projeler üretmeye devam edeceğiz '' dedi. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ise vakfın yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek '' Gençlik bizim geleceğimizdir. Gençlerle birlikte çalışmak ve bu şehir için bir takım projeler hayata geçirmek istiyoruz. Gençlerin aynı çatılar altında toplanarak hem ülkeleri hem de Erzurum için bir şeyler yapmak istemesi şahsen beni mutlu ediyor. Bu kapsamda Türkiye Gençlik Vakfı Erzurum İl Temsilciliğinin başarılı çalışmalar yapacağına olan inancım tamdır. Geçekleştirecekleri programlara bir ilçe belediyesi olarak imkânlarımız doğrultusunda destek vermeye hazırız '' diye konuştu TÜGVA Erzurum İl Başkanı Mustafa Kahveci ve yönetim kurulu üyeleri şimdiden Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ın vereceği destekleri den dolayı teşekkür ederek günün anasına bakır işlemeli ibrik hediye ettiler.

(ERZ-AA-Y)



02.01.2017 10:46:23 TSI

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