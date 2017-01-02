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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Buz sarkıtları 1 metreye ulaştı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:44
Buz sarkıtları 1 metreye ulaştı
Buz sarkıtları 1 metreye ulaştı

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde kar yağışı ile birlikte geceleri eksi 5 dereceye inen soğuklar evlerin çatılarında bir metreye varan buz sarkıtlarının oluşmasına sebep oldu.
Kar yağışının etkili olduğu Küçükpaşa köyünde evlerin çatılarında bir metreyi geçen buz sarkıtlarının köylüleri şaşırttığını belirten Erkan Çakar, "Aniden bastıran kar yağışı ile birlikte soğuk hava bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Bu sene kış ayı önceki senelerden daha soğuk geçiyor. Çatılarda bir metreyi geçen buz sarkıtlarını bizleri oldukça şaşırttı. Bir kazaya sebep olmaması için buzları kırmak sorunda kalıyoruz" dedi.
(GD)

02.01.2017 10:48:25 TSI
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