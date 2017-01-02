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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa gerçek meydanına kavuşuyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:45
Bursa gerçek meydanına kavuşuyor
Bursa gerçek meydanına kavuşuyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da yapımı için 1926 yılında Atatürk'ün 1000 lira bağışta bulunduğu ve 1948 yılında tamamlanan Atatürk stadının bulunduğu alanın, stadın tarihi dokusu korunarak ayrıcalıklı bir meydana dönüştürüleceği proje kapsamında yıkımlar hızla sürüyor. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, uygulanacak proje ile stadın zemin ve tarihi dokusunun korunacağını, 100 bini aşkın kişinin rahatlıkla toplanabileceği ve açık spor alanlarının bulunacağı ayrıcalıklı bir meydanı kente kazandıracaklarını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, 400 bin metrekare proje alanı ve 190 bin metrekarelik inşaat alanıyla Bursa'nın en büyük anıtsal yapılarından biri olan yeni stadyumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmasının ardından, eski stadyumun bulunduğu alana yapılacak meydan projesinde yıkımlar hızla sürüyor. Yapımı için 1926 yılında Atatürk'ün bizzat kendisinin 1000 lira bağışta bulunması, 1948 yılında buyana hem resmi törenlere ev sahipliği yapması hem de Bursaspor'un şampiyonluk başta olmak üzere elde ettiği birçok başarıya ev sahipliği yapması nedeniyle Bursa tarihinde aynı bir önemi bulunan stadyum, doğal dokusu korunarak meydan projesinde yaşatılacak.
Gerçek bir meydan
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın ile birlikte Atatürk Stadyumu'nun tribünlerinde devam eden yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Projede stadyum dokusunun bozulmayacağını dile getiren Başkan Altepe, "Şehirler meydanlarıyla anılır ve Bursa'mız da meydanı olmayan şehirlerden. Bu nedenle kavşaklarda mitingler ve etkinlikler yapıyoruz. Artık Kültürpark'ın doğu kenarındaki Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu alan meydan oluyor. Sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusun stadın izlerini, yeşil alanını ortadan kaldırmadan buranın planda olduğu gibi spor alanı ve meydan olması için çalışıyoruz. Tribünlerde yıkım son aşamaya geldi. Hemzemin olacak şekilde fazlalıklar kaldırıyor. Sadece zeminin altındaki tribünler kalacak. Kapalı tribün yenilecek ve içi de yeniden dizayn edilecek. İlk Bursa festivallerinin yapıldığı stadyum yine festivallere her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilecek. 15 bin kişinin üzerinde oturma kapasitesi olan stadyumda 100 binlerin katıldığı mitingler yapılabilecek. Yıkımlarda artık son günleri yaşıyoruz. Yıkımın tamamlanmasıyla etrafı tel örgü ile çevirip, hemen tadilata başlayacağız. Kısa zamanda da Bursa'mız yeni meydanına kavuşmuş olacak" dedi.
(UGR-

02.01.2017 10:49:04 TSI
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