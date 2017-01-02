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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Döşemealtı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:51
Döşemealtı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Döşemealtı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen arasında belediyede görevli 140 memur ve sözleşmeli memuru ilgilendiren toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.
Döşemealtı Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen arasında belediyede görevli 140 memur ve sözleşmeli memuru ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Döşemealtı Belediyesi fuaye salonunda düzenlenen törenle imzalandı. Yeni sözleşme ile personele sosyal haklarıyla birlikte yaklaşık yüzde 40 oranında zam yapılırken kadınlar ve engelli çalışanlar unutulmadı. Kadınlara ve engelli çalışanlara pozitif ayrımcılığın ön planda tutulduğu örnek sözleşmeye imza atan Başkan Turgay Genç, "Tüm imkanlarımızı zorlayarak bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 30'luk bir artış yaptık. Sosyal haklar noktasında özelikle kadınları ve engelli kardeşlerimizi düşündük ve tarafların da kabul etmesiyle toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Bizler yalnızca çalışan personeli değil onların ailelerini de düşünüyoruz" dedi.

Eşine şiddet uygulayan personelin sözleşme parası eşine verilecek
Sözleşmede yer alan Sosyal haklar konusunda da açıklama yapan Başkan Turgay Genç, "Doğum, cenaze gibi durumlarda izin ve bir sözleşme tutarı ikramiye, yakacak yardımı, bayram, yılbaşı ve resmi tatil ikramiyeleri ile 8 Mart Dünya kadınlar gününde kadın personelimize ücretli izin, eşine şiddet uygulayan personelin toplu iş sözleşme parasını eşinin adına yatırma, eğitim yardımı ve engelliler gününe özel engelli yakını bulunan personele bir sözleşme tutarı ikramiye verilmesini içeren Toplu İş sözleşmenin hayırlı olmasını dilerim."

Hiçbir belediyede olmayan Sosyal Haklar verildi
Tüm-Bel-Sen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt ise, "Çalışan personelin emeğinin karşılığını teslim etme noktasında tüm şartları zorlayarak şu ana kadar Antalya'daki belediyeler arasında en yüksek rakamı veren Döşemealtı Belediyesini ve değerli Başkanı Turgay Genç'e sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Öyle ki çalışan personelinin daha huzurlu bir ortamda ekonomik olarak daha refah seviyede olabilmesi için tüm şartları zorladı. Kendisinin propagandaya yada övülmeye ihtiyacı yok. Ancak biz kendilerine müteşekkiriz. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30'luk rekor bir artış yaptı. Bu rakam sosyal haklar ile birlikte yüzde 40'lık bir artışa denk geliyor. Siz değerli çalışan arkadaşlarımdan en büyük ricam Turgay Genç başkanımızın yanında olun ve birlikte işinize sahip çıkarak bölge halkına en büyük hizmetleri verin. Türkiye'de sayılı belediye de uygulanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Döşemealtı Belediyesi'nde çalışan kadın memurlar 1 gün izinli sayılacak, geçen yıl olduğu gibi eşine şiddet uygulayan memura o ay ki toplu sözleşme ücreti ödenmeyip eşine verilecek. Diğer sosyal ayrıcalıklar ise Antalya'da başka hiç bir belediye de yok" dedi.

Kadrolu personele Bin 557 Lira banka promosyonu
İmzaların atılmasının ardından hep birlikte aile fotoğrafı çektirirken, Başkan Genç, banka promosyon ihalesinin de sonuçlandığını her memur ve işçinin Mart ayında bin 557 TL peşin olarak alacağı müjdesini de verdi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcısı Naci Alın ile Tüm-Bel-Sen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt 2017-2018 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesine imza atarken, belediye personeli de törene şahitlik etti.
(SÇ-SÇ-Y)

02.01.2017 10:54:17 TSI
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