02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karşıyaka'ya 25 milyonluk yatırım

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:51
Karşıyaka'ya 25 milyonluk yatırım
Karşıyaka'ya 25 milyonluk yatırım

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Karşıyaka Belediyesi, 2016 yılında toplam 25 milyon liralık yatırıma imza attı. Çevre, altyapı, spor ve eğitim gibi alanlarda hizmetler sunulurken, kültür-sanat etkinlikleriyle de binlerce Karşıyakalı sosyal yaşama katıldı. Başkan Akpınar, "Bu yıl da durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 2016 yılında 'her bireye dokunan hizmet' anlayışıyla hayata geçirdiği çalışmaları, önemli yatırımlarla taçlandırdı. Bir yılda toplam 25 milyon liralık yatırım yapılırken, özellikle fiziki projelere ağırlık verildi. Bu kapsamda; Örnekköy'de, İzmir'in ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu kuruldu. Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nin yapımına başlandı. Zübeyde Hanım Mahallesinde amatör takımlar için inşa edilen bin 800 kişilik futbol tesisi tamamlanma aşamasına getirildi. 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nun ön tarafındaki yarı olimpik havuzun üzeri kapatılarak modern bir yüzme tesisine dönüştürüldü. Afet Acil Durum ve Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. İki yeni anaokulunun yapımı için çalışmalara başlandı. Onlarca okul binası bakım ve onarımdan geçirildi.

Ege'de bir ilk daha
Kente yepyeni parklar ve sosyal yaşam alanları kazandırmak için de çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, prestij projelerinden Evrensel Çocuk Müzesi ve Tema Parkı'nın yapımına başladı. Yalı Mahallesinde 7 bin 200 metrekare alan üzerinde kurulan ve Ege Bölgesi'nde ilk olacak parkın inşaatı hızla devam ederken, 2016 yılında pek çok mevcut park da elden geçirildi ve modern görünüme kavuşturuldu. Özellikle Nergiz Parkı ile Bostanlı Balıkçı Parkı'nda yapılan yenilikler en çok memnuniyet oluşturan çalışmalar arasında yer aldı. Ayrıca, farklı bölgelerde toplam 237 araçlık park yeri yapıldı ve 331 adet bisiklet parkı oluşturuldu. Duba uygulamalarıyla sokaklarda düzen sağlandı, okul önlerine hız kesici kasisler yapıldı. Başta Nergiz ve Goncalar olmak üzere, tüm sokaklarda belediyenin ürettiği toplam 40 bin metrekare parke taş döşendi, 10 bin metrekare bordür ve kanalet yenilendi.

Kültür ve sanat kenti
Yıl içinde hayata geçirilen fiziki yatırımlar, onlarca kültürel ve sosyal etkinlikle süslendi. Bir yılda 45 konser gerçekleştirildi. Hem yetişkin hem de çocuklara yönelik olarak, 130 tiyatro gösterimi sunuldu. 20 söyleşi ve anma etkinliği düzenlendi. Liselerarası Müzik Yarışması ve Attila İlhan Şiir Ödülü gibi önemli organizasyonlara imza atıldı.

"Durmak, yorulmak yok"
Yeni yılda da Karşıyaka'ya ve Karşıyakalılara her alanda hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Dünya çapında bir kent yaratmak için çıktığımız yolda; emek, özveri, hizmet ve başarı dolu bir yılı geride bıraktık. Çocuklarımızdan kadınlara, engelli vatandaşlarımızdan yaşlılarımıza kadar, her bireyin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptık. 2017'de de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek; hizmet çıtamızı daha da yukarıya taşıyacağız" diye konuştu.
(CA)

02.01.2017 10:53:46 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sağlık-Sen'den teröre karşı açıklama
YEREL

SAĞLIK-SEN'DEN TERÖRE KARŞI AÇIKLAMA
Ekiz Basketbol'un altyapı takımı yeni yılı kutladı
YEREL

EKİZ BASKETBOL'UN ALTYAPI TAKIMI YENİ YILI KUTLADI
Bornova'da yollar yenileniyor, ulaşım rahatlıyor
YEREL

BORNOVA'DA YOLLAR YENİLENİYOR, ULAŞIM RAHATLIYOR
Başkan Soylu'dan mağdur ailelere destek
YEREL

BAŞKAN SOYLU'DAN MAĞDUR AİLELERE DESTEK
Seçim sandıkları, kedi evi oldu
YEREL

SEÇİM SANDIKLARI, KEDİ EVİ OLDU
Yorgancılar'dan birlik vurgusu
YEREL

YORGANCILAR'DAN BİRLİK VURGUSU
MÜSİAD'dan teröre kınama
YEREL

MÜSİAD'DAN TERÖRE KINAMA
Kestelli'den teröre lanet
YEREL

KESTELLİ'DEN TERÖRE LANET
Bornova'da çocuklar bilimi deneyerek öğreniyor
YEREL

BORNOVA'DA ÇOCUKLAR BİLİMİ DENEYEREK ÖĞRENİYOR
Demirtaş: &quot;Saldırı, umutlarımızı kana buladı&quot;
YEREL

DEMİRTAŞ: "SALDIRI, UMUTLARIMIZI KANA BULADI"
Özdemir'den teröre kınama
YEREL

ÖZDEMİR'DEN TERÖRE KINAMA
Mutlu'dan 2016 ve 2017 yorumu
YEREL

MUTLU'DAN 2016 VE 2017 YORUMU
Çeşme yeni yıla huzurlu girdi
YEREL

ÇEŞME YENİ YILA HUZURLU GİRDİ
Çalkaya, 2017'yi Balçovalılar'la karşıladı
YEREL

ÇALKAYA, 2017'Yİ BALÇOVALILAR'LA KARŞILADI
Noel Babalar Konak sokaklarında
YEREL

NOEL BABALAR KONAK SOKAKLARINDA
Başkan Dalgıç'ın yılbaşı mesaisi
YEREL

BAŞKAN DALGIÇ'IN YILBAŞI MESAİSİ
Bu da yılbaşı zumbası
YEREL

BU DA YILBAŞI ZUMBASI
CHP yeni yıla polislerle girdi
YEREL

CHP YENİ YILA POLİSLERLE GİRDİ
Suriyeli çocuklar yeni yıla çalışarak girdi
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLAR YENİ YILA ÇALIŞARAK GİRDİ