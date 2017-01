YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karşıyaka'ya 25 milyonluk yatırım

İZMİR (İHA) - Karşıyaka Belediyesi, 2016 yılında toplam 25 milyon liralık yatırıma imza attı. Çevre, altyapı, spor ve eğitim gibi alanlarda hizmetler sunulurken, kültür-sanat etkinlikleriyle de binlerce Karşıyakalı sosyal yaşama katıldı. Başkan Akpınar, "Bu yıl da durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Karşıyaka Belediyesi, 2016 yılında 'her bireye dokunan hizmet' anlayışıyla hayata geçirdiği çalışmaları, önemli yatırımlarla taçlandırdı. Bir yılda toplam 25 milyon liralık yatırım yapılırken, özellikle fiziki projelere ağırlık verildi. Bu kapsamda; Örnekköy'de, İzmir'in ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu kuruldu. Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nin yapımına başlandı. Zübeyde Hanım Mahallesinde amatör takımlar için inşa edilen bin 800 kişilik futbol tesisi tamamlanma aşamasına getirildi. 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nun ön tarafındaki yarı olimpik havuzun üzeri kapatılarak modern bir yüzme tesisine dönüştürüldü. Afet Acil Durum ve Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. İki yeni anaokulunun yapımı için çalışmalara başlandı. Onlarca okul binası bakım ve onarımdan geçirildi.



Ege'de bir ilk daha

Kente yepyeni parklar ve sosyal yaşam alanları kazandırmak için de çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, prestij projelerinden Evrensel Çocuk Müzesi ve Tema Parkı'nın yapımına başladı. Yalı Mahallesinde 7 bin 200 metrekare alan üzerinde kurulan ve Ege Bölgesi'nde ilk olacak parkın inşaatı hızla devam ederken, 2016 yılında pek çok mevcut park da elden geçirildi ve modern görünüme kavuşturuldu. Özellikle Nergiz Parkı ile Bostanlı Balıkçı Parkı'nda yapılan yenilikler en çok memnuniyet oluşturan çalışmalar arasında yer aldı. Ayrıca, farklı bölgelerde toplam 237 araçlık park yeri yapıldı ve 331 adet bisiklet parkı oluşturuldu. Duba uygulamalarıyla sokaklarda düzen sağlandı, okul önlerine hız kesici kasisler yapıldı. Başta Nergiz ve Goncalar olmak üzere, tüm sokaklarda belediyenin ürettiği toplam 40 bin metrekare parke taş döşendi, 10 bin metrekare bordür ve kanalet yenilendi.



Kültür ve sanat kenti

Yıl içinde hayata geçirilen fiziki yatırımlar, onlarca kültürel ve sosyal etkinlikle süslendi. Bir yılda 45 konser gerçekleştirildi. Hem yetişkin hem de çocuklara yönelik olarak, 130 tiyatro gösterimi sunuldu. 20 söyleşi ve anma etkinliği düzenlendi. Liselerarası Müzik Yarışması ve Attila İlhan Şiir Ödülü gibi önemli organizasyonlara imza atıldı.



"Durmak, yorulmak yok"

Yeni yılda da Karşıyaka'ya ve Karşıyakalılara her alanda hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Dünya çapında bir kent yaratmak için çıktığımız yolda; emek, özveri, hizmet ve başarı dolu bir yılı geride bıraktık. Çocuklarımızdan kadınlara, engelli vatandaşlarımızdan yaşlılarımıza kadar, her bireyin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptık. 2017'de de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek; hizmet çıtamızı daha da yukarıya taşıyacağız" diye konuştu.

02.01.2017

