Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nün 2016 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

- Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar:

- "Sportif başarılarımızı taçlandırın"

- "Her branşta şampiyonluk bekliyoruz"



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nün 2016 yılı değerlendirme toplantısına katıldı. Yeni yönetimle fikir alışverişinde bulunan ve yeni dönemde kulübe başarı dileyen Yaşar, "Her yıl olduğu gibi 2017'de de mücadele ettiğimiz her branşta şampiyonluğu göğüslemek için çalışacağız. Sportif başarımızı taçlandıracağız" dedi.



Prestij proje yakında

Yenimahalle Spor Kulübü, Belediye Meclis Salonu'nda 2016 yılını değerlendirerek yeni yılda yeni zaferler için hedef belirledi. Uyum içinde çalışmanın başarıyı da beraberinde getirdiğini ifade eden Yaşar, yeni yönetimin de bu doğrultuda çalışacağına inancının tam olduğunu belirtti. Yenimahalle Belediyesi'nin spora ve sporcuya desteğinin 2017'de de artarak devam edeceğini kaydeden Yaşar, "İlçemize tam donanımlı pek çok spor tesisi kazandırdık. Bu tesislerden amatör sporcularımızın yanı sıra tüm halkımız istifade ediyor. Gençlerin daha fazla sosyalleşmesi ve sporcuların daha iyi şartlarda antrenmanlarını yapabilmeleri için Yunus Emre Mahallesi'nde inşa edeceğimiz spor kompleksi de prestij projemiz olacak. Bin 970 metrekarelik alan üzerine yapılacak tesis, vatandaşlara ve sporculara büyük kolaylık sağlayacak" şeklinde konuştu.



"Her branşta şampiyonluk bekliyoruz"

Yenimahalle Belediyesi Hentbol Takımı'nın son iki sezonun şampiyonu olduğunu hatırlatan Yaşar, "Üst üste iki sezon şampiyon olan hentbol takımımız bu yıl ligde çıktığı 13 maçın 13'ünden de galip gelerek ligin ilk yarısını lider kapattı. İkinci yarıda da aynı performansı devam ettirip yine şampiyonluk ipini göğüsleyip Avrupa'da zafere koşmamız gerekiyor. Kulübümüz bünyesindeki yüzme, masa tenisi, senkronize buz pateni ve aikido branşlarında da şampiyonluklar bekliyoruz" diye konuştu.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan da yeni yönetimin yol haritası hakkında Yaşar' a bilgi verdi. Kulüp çalışanları adına Yaşar'a kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini sunan Hürdoğan, "Başarılarımızı en üst noktalara taşımak ve Yenimahalleli gençlerin hayatına pozitif dokunuşlar yapmak için çalışacağız" diye konuştu.

