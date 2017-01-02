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Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Şırnak Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar ve soğuk hava yüzünden yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için Namaz ve Çırav dağlarına yem bıraktı. Her yıl yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını belirten Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Şefi Şükrü Altürk, yoğun kar yağışı sonucunda hayvanların beslenmesinin zorlaştığını, bunu engellemek için hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını söyledi. Altürk, "Yaban hayvanların beslenmesine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde duyarlı vatandaşlara da bunu bir görev olarak iletiyoruz. Vatandaşlar kendi imkanlarınca topladıkları, yemleri, atıkları yaban hayvanlara versinler. Yoğun kar koşulları devam ettiği sürece Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yemleme çalışmalarımız devam edecek. Her hafta sonu veya ihtiyaç duyulduğu zaman bu yemleme yapılacak" dedi.

(MY-MP-Y)



02.01.2017 10:57:06 TSI

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