YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği Ortaköy'deki hain saldırıyı lanetledi

Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği Ortaköy'deki hain saldırıyı lanetledi

- Numan Şeker: "Daha fazla kenetleneceğiz"



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, sendika binasında üyelerin katılımıyla düzenlediği basın açıklaması ile Ortaköy'de yılbaşı gecesi gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınadı. Ölen her insan kayıp, terörün her çeşidi hain ve zalim olduğunun altını çizen Numan Şeker, "Masum insanların hedef alındığı saldırıların adresi acıyı paylaşmaya asla engel değildir" dedi.

Teröristler hain yüzlerini İstanbul Ortaköy'de bu sefer başka bir kurguyla masum insanların üzerine acımasızca kurşun yağdırarak gösterdiğine dikkat çeken Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, "Cani saldırıda kaybettiğimiz 39 cana rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ölen her insan kayıp, terörün her çeşidi hain ve zalimdir. Masum insanların hedef alındığı saldırıların adresi acıyı paylaşmaya asla engel değildir. Biz bu kalleş eylemlerin adresi neresi olursa olsun saldırının birlik ve beraberliğimize yapıldığını biliyoruz. Bu bilinçle yeni yılda daha fazla kaynaşacak daha fazla kenetleneceğiz" diye konuştu.



"Milletin birliğini bölmek istiyorlar"

Ülke huzurunu hedef alan terör örgütlerinin yeni yıla girerken masum insanları apansız ve habersiz öldürerek, kaos ortamı çıkarma arzusunu bir kez daha ortaya koyduklarına dikkat çeken, Başkan Numan Şeker, "İnanç ve yaşam tarzı farklılığı algısını kanatmak, ayrışma meydana getirmek için hassas konuları kaşıyarak 'Yenikapı Ruhu'nu zedelemek, milletin birliğini bölmek istiyorlar. Gezi'de provokasyona gelmeyen, 17-25 Aralık'ta kendi iradesine sahip çıkan, kazılan çukurlara düşmeden kardeşliğini koruyan 15 Temmuz'da kahramanca vatana sadakatini ortaya koyan milletimiz, sahibi dışarıda kuklaları içeride bu hainliklere karşı safları daha da sıklaştıracak, yılmadan, yıkılmadan geleceğe yürüyecektir" şeklinde konuştu.



"Terör din, dil, millet ayrımı gözetmeyen çılgınlığına devam ediyor"

Eylemin yapılma yeri zamanı ve saati, terörün çirkinliğini ve din, dil, millet ayrımı gözetmeyen çılgınlığını ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Şeker, "Bir yılın bitiminde, yeni bir yılın başlangıcında yapılmış olması sebebiyle verilen mesaja karşı bizde daha kavi duracağız. Doğrudan masum hayatlar hedef alınarak, her yere her zaman korku ve huzursuzluk yayılmak istenmektedir. Bu kadar hukuksuzluk bu kadar ahlaksızlık teröristlerin ve sahiplerinin gerçekte büyük bir çaresizliğidir" dedi.



"Bu olayı şiddetle kınıyor, reddediyoruz"

Bu olay terörün dini, inancı, ideolojisi olmadığını dolayısıyla kimden gelirse gelsin tüm terör örgütlerine ve olaylarına karşı çıkmak gerektiğini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Numan Şeker, "Evrensel kötülüğün terörü savaş aracı olarak kullandığı günümüz dünyasında, evrensel insan aklı ve vicdanının, hiçbir siyasi, ideolojik hesap yapmaksızın terörü reddetmesini savunan Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği olarak, bu olayı şiddetle kınıyor, reddediyoruz. Asla yılgınlığa düşmeden ve asla korkuya kapılmadan hayat birlik ve beraberlik içinde daha çok kaynaşarak, birbirimizin hayatına daha çok sahip çıkarak, sözüne daha çok saygı göstererek, düşüncesine saygı duyarak ve kucaklaşarak birliğimizi koruyacak. Teröristlere ve sahiplerine fırsat vermeyeceğiz" diyerek sözlerini şu cümlelerle noktaladı: "Hangi amaç ve maksatla yapılırsa yapılsın, kimi hedef seçerse seçsin çok açık terör saldırısı olan bu olayı şiddetle nefretle kınıyoruz"



02.01.2017 10:56:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER