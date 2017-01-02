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AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi İstişare Toplantısı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı, Danışma Meclisi İstişare Toplantısı yılın ilk gününde yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Gülcan Namal, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz, İl Başkan Yardımcıları, Merkez İlçe Koordinatörleri, Merkez İlçe yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda açılış konuşması yapan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, gerçekleştirilen toplantının önemine değindi. Yıldırım, ilçe teşkilatı olarak 2016 yılında yaptıkları faaliyetler hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ve Serkan Yıldırım'ın sunumunun ardından partililer karşılıklı istişareler gerçekleştirerek toplantıya son verdi.

(CKT-CY-Y)



02.01.2017 11:22:49 TSI

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