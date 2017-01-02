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Başkan Özakcan yeni yıla Öztürk çiftinin evinde girdi



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 2017 yılını Atalay ve Hatice Öztürk çiftinin evinde karşıladı.



Geçtiğimiz sene de Gödrenli Mahallesi'ndeki bir eve konuk olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan bu geleneği bu yılda devam ettirdi. Başkan Özakcan ve Eşi Gülay Özakcan, yılbaşı gecesi Çayyüzü Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalledeki Atalay ve Hatice Öztürk'ün evlerine konuk olan Başkan Özakcan, yeni yıla vatandaşlar ile birlikte girdi. Mahalle sakinlerinin de bulunduğu ziyarette Efeler Belediyesi'nin ikramlarını vatandaşlar ile birlikte yiyerek sohbet eden Özakcan, çocuklara özel ilgi gösterdi.



Çayyüzü Mahalle halkına ve kendilerini evlerinde ağırlayan Öztürk çiftine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde ülkemiz çok ciddi bir sınav verdi. Çok şükür ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği vatanı yüreği vatan sevgisi ile dolu vatandaşlarımızın da desteği ile girişim başarısız oldu. Teröre yüzlerce güvenlik görevlisini şehit verdik, sivil vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Dünya genelinde de can yakan bir çok olay yaşadık. Umuyoruz ki 2017 yılı dostluğun, kardeşliğin, huzurun ve en önemlisi de barışın egemen olduğu bir yıl olsun" dedi.



Yeni yıl gecesi hastane ziyareti gerçekleştiren Başkan Özakcan, hastane personeli, hasta ve yakınlarına gül hediye ederek, tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti ve yeni yıllarını tebrik etti.

(MU-MB-Y)



02.01.2017 10:51:01 TSI

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