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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den emekliye teşekkür plaketi



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, son dönemde emekli olan personele hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, son dönemde emekli olan 35 memur ve işçiyi makamında konuk etti. Personele, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi veren Başkan Taşdelen, "Yıllarca Çankaya'ya emek veren çalışma arkadaşlarımın evlerinde ömür boyu saklayacakları bir anı olması beni de mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Başkan Taşdelen, belediyenin ortalama 30-40 yıl hizmetinde bulunan personele, "Sizden sonraki mesai arkadaşlarımın da yıllarca gururla çalışıp gururla emekli olacağı bir belediye için çalışıyoruz" diye konuştu.

Çalıştıkları yıllara ilişkin anılarından söz eden personelin, 80'li yıllarda Çankaya Belediyesi'ne ilk kez bilgisayar geldiğini ve bunun gazetelerde "Çankaya'da bilgisayar ağı kuruluyor" şeklinde haber olduğunu anlatması da çalışmaların nereden nereye geldiği yönünde yorumlara neden oldu.

(ÖZ-Y)



02.01.2017 11:48:38 TSI

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