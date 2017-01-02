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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Muratpaşa 'Çok amaçlı gösteri merkezi' ihaleye çıkıyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 11:47
Muratpaşa 'Çok amaçlı gösteri merkezi' ihaleye çıkıyor
Muratpaşa 'Çok amaçlı gösteri merkezi' ihaleye çıkıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşilbahçe Mahallesi'nde inşa edeceği 'Çok Amaçlı Gösteri Merkezi' 27 Ocak Cuma günü ihaleye çıkıyor.
Muratpaşa Belediyesi'nin Mimarlar Odası Antalya Şubesi'yle birlikte düzenlendiği 'Mimari Fikir Proje Yarışması'yla projesini belirlediği Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi'nin yapımı için 27 Ocak Cuma günü ihaleye çıkıyor. Saat 10.00da Muratpaşa Belediyesi'nde gerçekleştirilecek ihale, açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çok amaçlı gösteri merkezi 360 gün içinde tamamlanacak.

Kültür ve Sanatın Merkezi Muratpaşa
Muratpaşa'ya tiyatro ve operanın ortak kullanabileceği çok amaçlı bir gösteri merkezi yapılması fikri Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın kentin, turizm ve tarımın yanı sıra kültür ve sanat merkezi olmasını hedefiyle birlikte ortaya çıktı. Bununla birlikte kültür sanat etkinliklerinin kent kimliğine ve kent halkının kimlikli bireyler olarak gelişmesine önemli katkılar koyacağını dile getiren Başkan Uysal, çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik amatör ve profesyonel hazırlık çalışmalarının yapılabildiği, sınırlı altyapı gerektiren temsillerin gerçekleştirilebileceği bir kültür yapısının Muratpaşa için öncelikli ihtiyaçlardan biri olduğunu kaydetti.

Ortak akıl
Bu çerçevede Mimarlar Odası Antalya Şubesi'yle böylesi bir yapıyı kente kazandırmak için 2016'nın ilk aylarında sonuçlanan toplam 85 bin TL ödüllü mimari fikir proje yarışması düzenlediklerini hatırlatan Başkan Uysal, "Prof. Dr. Abdi Güzer'in jüri başkanlığında Prof. Dr. Alper Ünlü, Emre Arolat, Haşim Ertuğ Uçar ve Mustafa Balcı'dan oluşan jüri 97 proje arasından yaptığı değerlendirme sonucunda OfficePAN ve Tuna Han Koç ortaklığına ait projeyi seçmişti" diye konuştu.

2018'in ilk çeyreğinde tamamlanacak
Haziran ayında söz konusu projenin uygulanmasına yönelik gerekli sözleşmelerin imzalanarak ihale hazırlık sürecine başladıklarını dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:
"Kent yönetiminde, ortak aklı oluşturup onu takip etmek, birlikte bir şeyler ortaya koymak yapılan iş kadar değerli ve önemlidir. Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi fikrinin ortaya çıkışı, onun bir proje haline dönüşmesi ve nihayetinde ihale sürecinin başlaması bu açıdan ayrıca değerlidir. Amacımız ortak akılla ortaya çıkan bu merkezin bilimsel, çevreye uyumlu, estetik bir projeye sahip olmasıydı. Geldiğimiz noktada bunu başardık. İhale sürecini de en kısa sürede tamamlayıp 2018'in ilk çeyreğinde Antalya'yı yeni kültür sanat merkeziyle tanıştırmak istiyoruz."

Çok amaçlı gösteri merkezi
Toplam 5 bin 420 metrekare inşaat alanına sahip Çok Amaçlı Gösteri Merkezi ve Opera ve Tiyatro İşliği, Yeşilbahçe Mahallesi'nde iki ana yaya ve taşıt aksı 1450'inci Sokak, Çınarlı Caddesi kesişiminde yer alıyor. Bu haliyle merkez iki geçiş arasında adeta köprü görevi görürken projede fuayenin, atölye ve prova salonlarını konumlandırılması kent sakinleri ile salon kullanıcılarını buluşturması projenin en özgün yanı olarak ön plana çıkıyor. Zemin katta 479, balkon ve 1'in katta 179 kişi olmak üzere 658 kişilik seyirci kapasiteli salonlara sahip merkezde ayrıca otopark, enstrüman ve sahne depoları, orkestra, prova, aksesuar, yönetim odaları, kulis, atölye, fuaye-sergi salonu, sanat sokağı ve sosyal etkinlik terası da yer alıyor.
(SÇ-SÇ-Y)

02.01.2017 11:49:06 TSI
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