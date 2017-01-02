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Başkan Karaosmanoğlu, eğitim kurumunu ziyaret etti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul idarecilerden verilen eğitim hakkında detaylı bilgi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. 28 Derslik kapasiteli olan okulda incelemeler gerçekleştiren Başkan Karaosmanoğlu'na, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci'de eşlik etti. Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu Muhammet Salih Çeğil, Okul Aile Birliği Başkanı Rukiye Kılınç ve 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Ahmet Korkmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Karaosmanoğlu, okulun tüm katlarını gezerek incelemelerde bulundu.

İnşaat sürecinde olan bölümler hakkında idarecilerden detaylı bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bu ilim yuvalarından dün nasıl teröre, kine, karmaşaya ve kaos cephelerine karşı duran nesil yetiştirildiyse bundan sonra aynı kararlılıkla çalışmalara devam edileceğine inanıyorum. Bu anlayış bizim vazgeçilmezimizdir" dedi.

(İG-GY-Y)



02.01.2017 11:57:31 TSI

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