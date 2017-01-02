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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Kar, barajların yüzünü güldürüyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 11:57
Kar, barajların yüzünü güldürüyor
Kar, barajların yüzünü güldürüyor
- Son günlerde yağan karla, baraj havzalarındaki K-kar kalınlığı, kimi bölgelerde 70 santimetreye ulaştı
- ASKİ Genel Müdürü Tahiroğlu:
- "Kar yağışları, barajlar açısından oldukça sevindirici"

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu, "Ankara en kurak yıllarından birini geçiriyor. Ama son günlerde baraj havzalarındaki yağışlar endişelerimizi bir ölçüde de olsa giderdi" dedi.
Sonbahar mevsiminin oldukça kurak geçmesinin ardından Aralık ayının son günlerinde etkili olan kar yağışları, barajların yüzünü güldürüyor. Baraj havzalarında kar kalınlığı, bazı yerlerde 70 santimetreye kadar ulaştı.
ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu, baraj havzalarında kar yağışlarının etkisini göstermesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Kar yağdığında her zaman baraj havzalarında etkili olmayabiliyor. Ancak bu kez yağan karlar, havzalarda etkisini gösterdi. Bu da oldukça sevindirici" şeklinde konuştu.
Tahiroğlu, Ankara'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı baraj havzalarındaki kar kalınlığının, kıyılarda 20-25 santimetre, çevrelerinde ise 40-70 santimetre arasında değiştiğini kaydederek, şunları söyledi:
"Kar, barajlara çok büyük katkı sağlıyor. Barajları besleyen en önemli kaynağın kar suları olması nedeniyle, yağışların bu alanlarda etkili olması çok önemli. Meteoroloji'den aldığımız bilgilere ve kendi tespitlerimize göre şunu söyleyebilirim ki; Ankara en kurak yıllarından birini geçiriyor. Ama son günlerde baraj havzalarındaki yağışlar endişelerimizi bir ölçüde de olsa giderdi."
"Tasarrufu elden bırakmamak gerekir"
Tahiroğlu, Başkent'in su ihtiyacını karşılayan Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Kavşakkaya, Çubuk-2, Çamlıdere ve Elmadağ barajlarında şu anda mevcut rezervin 430 milyon metreküp olduğunu, baraj havzalarına düşen karın, daha sonra üstüne yağmur yağarak barajlara sel şeklinde akmasını dilediklerini belirterek şöyle devam etti:
"Yağışların yeterli düzeyde olmaması ve su tüketiminin artmasına rağmen halen barajlarımızdaki suyumuz yeterli. Ancak böyle olsa da tasarrufu hiçbir zaman elden bırakmamak gerekir. Tasarruf bir yaşam biçimidir. Suyumuzun sadece bugün için değil, gelecek yıllarda da ihtiyacımıza cevap verebilmesi için lütfen israf etmeden, tasarruflu kullanalım."
(ÖK-ÖK-Y)

02.01.2017 11:59:08 TSI
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