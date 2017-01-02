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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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Vali Özefe, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 11:57
Vali Özefe, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
Vali Özefe, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi İbrahim Özefe, karakol ve uygulama noktalarında özveri ile görev yapan kolluk kuvvetlerinin yeni yılını kutladı.
Karakolları ve uygulama noktalarını gezen Vali Özefe, buralarda görev yapan polis, jandarma gorevlileri ve güvenlik korucularının yeni yılını kutladı.
Vali Özefe, uygulama noktasında ekipler tarafından durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların da yeni yılını tebrik etti.
(OY-AA-Y)

02.01.2017 12:01:05 TSI
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