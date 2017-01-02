YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çelikcan, Suriyeli ailelere sahip çıktı

Başkan Çelikcan, Suriyeli ailelere sahip çıktı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan soğuk kış şartlarında çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli aileleri Ahmet Yesevi Kültür Evi'ne yerleştirdi. Çelikcan "Allah kimseyi vatansız bırakmasın, her şeyden önce insanlık görevini yerine getiriyoruz" dedi.

Hava koşullarının sertleştiği ve yağmurların şiddetini artırdığı şu günlerde ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli aileler, Başkan Çelikcan'ın talimatıyla Yüreğir Belediyesi Ahmet Yesevi Kültürevi'ne yerleştirildi. Özellikle çocukların soğuk hava ve olumsuz hava şartlarından daha fazla etkilenmemesi için böyle bir kararı aldıklarını belirten Başkan Çelikcan, ayrıca mont ve ayakkabı dağıttı, çeşitli giyim malzemeleri ile gıda ihtiyaçlarını giderdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çelikcan, "Biz kadim bir geleneğe sahip olan bir milletin evlatlarıyız. Ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle bize sığınan Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkmak her şeyden önce insanlık görevimiz. Çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyorlar. Bir de bunlara olumsuz hava şartları eklenince durumları daha da ağırlaştı. İmkanlarımız ölçüsünde bütün gayretimizle seferber olduk. Suriyeli misafirlerimize Ahmet Yesevi Kültürevimizin kapılarını açtık. Allah kimseyi vatansız bırakmasın" şeklinde konuştu.

Ahmet Yesevi Kültürevini ziyaret eden Başkan Çelikcan, Suriyeli ailelerle yakından ilgilendi. Çocuklara mont ve ayakkabı giydiren Çelikcan, çeşitli giyim ve gıda malzemesi yardımında bulundu. Havaların soğuması ve artan yağışlarla çadırlarda yaşam koşullarının da iyice ağırlaştığına dikkat çeken Başkan Çelikcan, "Devletimiz büyük bir devlet olduğunu dünyaya gösterdi ve yapması gerekeni yaparak kapıları açtı. Yaşlı, kadın, çocuk ve çaresiz sivil masumları orada ölüme terk etmedi. Türkiye büyük bir devlet olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizde Yüreğir Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde sığınmacı kardeşlerimize sahip çıkıyoruz" dedi.

Suriyeli sığınmacılar ise Başkan Çelikcan'a yardımları için teşekkür ettiler.

(ELF-Y)



02.01.2017 12:04:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER