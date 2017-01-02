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Yeni kimlik için ilk başvuru validen

- Yeni çipli kimlik kartını alabilmek için Sinop Valisi Hasan İpek, Merkez Nüfus Müdürlüğüne giderek başvuru yaptı



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) Projesi kapsamında yeni kimlik kartlarının dağıtımı için başvurular başladı. Merkez Nüfus Müdürlüğüne giderek ilk başvuruyu Sinop Valisi Hasan İpek yaptı.

Vali İpek başvuru yaparak parmak ve el ayası izleri alındıktan sonra imza atarak yeni çipli nüfus cüzdanının ücreti olan 16 lirayı görevli memura teslim etti. Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Dursun Hızarcıoğlu yaptığı açıklamada, "Bu projenin avantajları, 10 yıl gibi uzun süre taşınabilir olması, taşıma kolaylığının olması. Vize muafiyeti olan ülkelerde seyahat belgesi olarak kullanılabilmesi. En büyük özelliklerinden bir tanesi bana göre sahteciliğin en asgariye yani sıfıra indirmek gibi bir özelliğini olması. Tüm Türkiye'de kimlik kartı almayan vatandaş kalmayacak. Elbette bugün ilk gün olması nedeni ile bir yoğunluk var. Cihazların yeni olması, ilk kullanım olması bazı aksaklıklara neden oluyor. Ama zamanlar her şey oturacaktır" dedi.

(OSM-SLH-Y)



02.01.2017 12:04:34 TSI

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