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'İbiş Kumpanya' adlı çocuk kabaresi yeniden okullarda



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen projeler arasında yer alan 'İniş Kumpanya' adlı tiyatro oyunu bu yıl 8'inci kez okullarda öğrencilerle buluşuyor.

Kültür Bakanlığı tarafından özel tiyatro projelerine destek kapsamında Malatya'da geleneksel Türk Tiyatrosu dalında Mehmet Ali Karataş'ın yazıp, yönettiği 'İbiş kumpanya' adlı proje ödenek almaya hak kazandı. Malatya'da 26 yıldır tiyatro sektöründe yer alan Mehmet Ali Karataş bu yıl 8'incisini gerçekleştireceği proje kapsamında 'İbiş Kumpanya' adlı oyunu ile okullarda öğrenciler ile buluşuyor. Tiyatrosunda çocuklara doğa sevgisini, su kullanımı, doğaya pil ve diğer zararlı maddelerin atılmaması, hırsızlık, kötü davranışlar ve abur cubur yemenin zararlarını anlatan mesajlar veren Karataş, geleneksel Türk tiyatrosunu da bu kapsamda yaşatmış olacaklarını söyledi.

Karataş, Başta Kültür Bakanlığı olmak üzere kendilerine her zaman destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir'e de teşekkür etti.

(BT-SD-Y)



02.01.2017 12:14:00 TSI

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