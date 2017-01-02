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Miniklerden Halep'e yardım



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Melekbaba Semt Konağı Nezaket Okulu öğrencileri harçlıklarını Halep'e bağışladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki semt konaklarında Halep için yardım kampanyaları devam ediyor. Özalper Semt Konağı'nda Halep için Trikotaj Atölyesinde atkı, bere, şal üretimi devam ederken Melekbaba Semt Konağı'ndaki minikler de harçlıklarını bağışladı. Minikler, Melekbaba Semt Konağı yetkililerinin hazırladığı ve üzerinde 'Her yardım cennete doğru bir basamaktır' yazısı yer alan sadaka kutusuna harçlıklarını bırakarak yetkililere teslim etti. Yardım kampanyası hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, semt konakları ve eğitim merkezlerinde Halep için çeşitli yardım kampanyaları düzenlediklerini belirterek, "Melekbaba Semt Konağı'mızdaki minik yavrularımızla Değerler Eğitimi kapsamında iyilik yapmanın önemini uygulamalı olarak sergilemiş olduk. Burada elde edilen toplam 350 TL'lik bağış, maddi değerinden çok sembolik olması dolayısıyla önem taşıyor. Bu bağışı, yardım kuruluşları aracılığıyla Haleplilere ulaştıracağız. Miniklerimize ve ailelerine teşekkür ediyor; Halep'in ve Haleplilerin sıkıntılarından kurtulmasını Yüce Allah'tan diliyorum" diye konuştu.

Çocuklar da, Halepli kardeşlerine katkı sundukları için mutlu olduğunu ifade etti.

(BT-SD-Y)



02.01.2017 12:17:37 TSI

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