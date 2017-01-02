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Edirne Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi, soğuk kış günlerinde açlık problemi yaşayan sokak hayvanları için şehrin çeşitli yerlerine yiyecek bırakmaya devam ediyor.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar altında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin belli bölgelerindeki parklara, bahçelere ve boş arazilere yiyecek bırakarak, hayvanların beslenmesine yardımcı oldu.

Belediye yetkilileri, sahipsiz hayvanların yiyecek bulmakta sıkıntı çekmemeleri için hayvanların en çok olduğu noktalara belirli periyotlarla bu uygulamayı sürdürdüklerini ifade ederek, sokak hayvanlarını özellikle kar yağışının olduğu zamanlarda yiyecek bulmakta oldukça zorlandıklarını söylediler. Yetkililer ayrıca vatandaşların, çöp konteynırlarının kenarlarına artık yemeklerini bırakarak ve camlarının önüne kuşlar için yiyecek koyarak sokak hayvanlarına yardımcı olabileceklerini kaydetti.

(KU-ÖZ-Y)



02.01.2017 12:20:29 TSI

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