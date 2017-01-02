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Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi açılıyor



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi koordinatörlüğünde Antalya Ticaret ve Sanasi Odası (ATSO) Kadın Girişimciler Kurulu ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçirdiği 'Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi' 9 Ocak Pazartesi günün açılıyor.

Tanıtımı ATSO'da düzenlenen törenle yapılan 'Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi' projesi kapsamında Muratpaşa Belediyesi'nin Gebizli Mahallesi'nde inşa ettiği kurs merkezi 9 Ocak Pazartesi saat 11.00'de törenle açılıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşildere, Doğuyaka, Kızılarık ve Gebizli Mahalleri'nde şimdilik yılbaşı çelengi üretimiyle sınırlı ev ekonomisini geliştirmek amacıyla 3 kurumla işbirliği içinde hayata geçirdiği 'Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi' 135 metre genişliğe sahip. İçinde atölyeler ve depoların yer aldığı merkez, proje süresince kurslar, seminer programları ve kadınların ürettiği el ürünlerini depolanacağı yer olarak kullanılacak. Projenin sona ermesinin ardından merkez varlığına Muratpaşa Belediyesi 'Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Eğitim ve Danışma Merkezi' olarak faaliyetlerine devam edecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zeytinköy'de bölge insanının kent yaşamının bir parçası haline getirerek sosyo-kültürel bir dönüşüm çalışmasını tercih edildiğini söyledi. Başkan Uysal, "Bu bölgede başka bir türlü bir kentleşmeyi de beraberinde getiriyor. İnsanları kentin başka noktalarına itmeden, gettolar oluşmasına müsaade etmeyen bir kentleşmeden bahsediyoruz. Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi Projesi de bunun yeni bir halkası. Projeyle sadece aile ekonomisine yönelik katkıyı değil olumlu yönde toplumsal sonuçları da ortaya çıkarmasını bekliyoruz" diye konuştu.

İlerleyen süreçte Kadın Eğitim ve Danışma Merkezi olarak işlev görecek merkezin bölgenin önemli noktalarından biri haline geleceğini dile getiren Başkan Uysal, 9 Ocak'ta yapılacak açılışta Antalya'yı, Muratpaşa'yı oluşturan tüm toplum kesimlerini birarada olmasının önemli olduğuna dikkat çekti ve herkesi açılışa davet etti.

(SÇ-SÇ-Y)



02.01.2017 12:22:08 TSI

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