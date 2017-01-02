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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Ankara'da Vanlılar Vakfı kuruldu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:21
Ankara'da Vanlılar Vakfı kuruldu

VAN (İHA) - Vanlı iş adamların çoğunluğunu oluşturduğu Vanlılar Vakfı Ankara'da kuruldu.
Kuruluş işlemleri tamamlanan ve önümüzdeki günlerde ilk genel kurulunu yapacak olan Vanlılar Vakfı geçici yönetim kurulu adına basın açıklaması yapan yönetim kurulu üyesi Akın Dinçer: "Ankara merkezli faaliyet gösterecek olan vakfımızın kuruluşuna yaklaşık bir sene önce, sayın Kurtuluş Akay ve sayın Hikmet Kandemir öncülüğünde bir araya gelen bir gurup hemşerimiz tarafından karar verildi. Amacı başkent Ankara'da Van kültürünün aslına uygun olarak yaşatılması, desteklenmesi ve bunun yanında başkentte yaşayan Vanlıların dayanışması, birlikteliği, sosyal etkinlikler, ayrıca Van'ımızın ülkemizin yönetildiği şehirde lobi faaliyetlerine katkıda bulunmak. Bu amaçla çok sayıda hemşerimizin yaşadığı ve yine ciddi sayıda hemşerimizin günübirlik geliş gidişlerinin söz konusu olduğu başkentte bu eksikliği kapatmak için kurduğumuz vakfımızın ilk mütevelli heyet toplantısını 16 Ocak 2017 tarihinde Ankara Çankaya'daki Rescate Otelde gerçekleştireceğiz. Bu tarihte 22 kurucu mütevelli heyeti üyemiz, vakfımızın ilk yönetim kurulunu seçecek ve kurul göreve başlayacaktır. Sanıyorum ki yeni yönetim kurulu ilk iş olarak Van'ımıza yakışacak bir bina tesis ederek içinde taziye, nişan-söz gibi merasimlerin yapılabileceği, hobi ve ibadet odaları olan, çalışma odaları olan bir binada faaliyete başlayacak ardından Van'ın kuruluşu olan 2 Nisan tarihinde tanıtım lansmanı yaparak, bütün Vanlılarla ilk büyük buluşmayı gerçekleştirecektir diye düşünüyorum" dedi.
Ankara Ticaret Odası Meclis üyesi olan iş adamı Akın Dinçer "Özellikle kadınlarımızın destekleriyle Van il ve ilçelerinin tanıtımı için "Van Günleri" yapılabileceği, Van el sanatları üretim ve sergi salonu kurulması, Van kütüphanesi, Van oturma gecelerinin yapılması, Vanlı öğrenci ihtiyaç sahiplerine destek olunması yapmayı planladığımız şeylerden bazıları. Ayrıca Vanlılar Vakfı mütevelli heyeti ve onur üyeliği için şartları yerine getiren hemşerilerimizin bu organlara girme şansı devam ediyor" şeklinde konuştu.
Vanlılar Vakfı Kurucu mütevelli heyeti üye listesi ise şöyle:
Abdurrahman Yörük - işadamı, Bülent Cankurtaran- işadamı, Bülent Erdinç - işadamı, Erciş eski Bld. Bşk. Ekin Şahin - işadamı, Haluk Rızvanoğlu - işadamı, Haydar Arazsu - işadamı, Hikmet Kandemir - avukat, İkram Dinçer - işadamı - Van eski milletvekili, İsmail Say - avukat , İsmet Tan - sendikacı, Kurtuluş Akay - işadamı, Mithat Çiftçi- işadamı, Necdet Karacehennem - emekli bürokrat, Sadullah Gönültaş - emekli öğretmen - işadamı, Sanlı Türkoğlu - işadamı, Seçkin Arar - işadamı, Selami Tozoğlu - işadamı, Servet Yenitürk- işadamı, Suat Damgacı - işadamı, Şükrü Teneş - işadamı, Tuna Gündüz - Mühendis - işadamı ve Umut Akay - işadamı
(EKİP-ŞAK-Y)

02.01.2017 12:25:18 TSI
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