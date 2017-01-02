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Kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu

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(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde kar, kartpostallık manzaralar sahne oldu.

Hafta içinde yağan kar, ilçe merkezinde 10 santimetreyi buldu.

Alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olup 30 santimetreyi buldu. Yoğur kar yağışı sebebiyle vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

Karla birlikte Simav'da seyrine doyulmaz görüntüler ortaya çıktı. Kar görüntülerini fırsat bilen Simavlılar cep telefonları ile bu güzel anları ölümsüzleştirdi.

Kar yağışının ardından oluşan renkli görüntülerin yanı sıra, vatandaşlar da doyasıya karın tadını çıkardılar. (MEİ-EFE)



02.01.2017 12:22:29 TSI

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