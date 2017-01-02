YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genel Sekreter yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

Genel Sekreter yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Muharrem Erdem, Kdz. Ereğli ilçesinde yılın ilk bebeği ve ailesini ziyaret etti.

Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Muharrem Erdem, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Gine Cumhuriyeti vatandaşı olan Amira Keita ile İsmail Acar'ın ilk çocukları Enes Acar'ı ziyaret eden Erdem, aileye katılan yeni bireyin sağlık, mutluluk huzurlu bir yaşam geçirmesini dileyerek altın hediye etti.

(VK-OA-Y)



02.01.2017 12:29:27 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER