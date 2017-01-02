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Kütahya'da 'çipli kimlik' dönemi başladı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi' kapsamında nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartlarının Kütahya'da dağıtımına başlandı.

Çipli kimlik kartı için Kütahya'da ilk müracaatı Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir ve çocukları Fatma Ceren ile Yusuf Salih yaptı.

2 Ocak 2017 itibariyle dağıtımına başlanan çipli kimlik kartını Kütahya Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden alan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya'ya bağlı 12 İlçe Nüfus Müdürlüğünde tüm teknik kontrollerin yapıldığını ve T.C. Kimlik Kartı başvurularını almak üzere tüm alt yapı hazırlıklarının tamamlandığını kaydetti.



"Yeni kimlikler bürokrasiyi azaltacak"



Çipli kimlik kartlarının kullanım süresinin 10 yıl olacağını aktaran Vali Ahmet Hamdi Nayir yeni kimlik kartlarının beraberinde birçok kolaylık getirdiğini söyledi. Çipli kimlik kartları hakkında bilgiler veren Vali Nayir, "Kimlik kartları, uluslararası standartlara uygun, kolay taşınabilir, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkan tanımayan, geleneksel ve elektronik ortamda güvenli kimlik doğrulama amacıyla kullanılabilecek, biyometrik unsurlar da içerecek şekilde tasarlandı. Çipli kimlik kartları sayesinde farklı belge, kartları taşımak durumunda kalmadan kimlik doğrulaması yapılabilecek, kimlik numarası uygulamasında olduğu gibi "tek kart-tek şifre" dönemine geçilecek. Uygulamayla sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecek. E-devlet kapsamında sunulan hizmetlere, internetin bulunduğu her yerden kimlik kartıyla erişim sağlanabilecek. Kimlik kartı, vize muafiyeti olan ülkelere gidişlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecek. Elektronik imza olarak da kullanılabilecek kimlik kartları, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik hizmetlerinde elektronik iş süreçlerini destekleyerek, bürokrasiyi azaltacak. Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar en aza indirilecek. Kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin hak sahipliği denetimi kolay ve güvenli bir şekilde yapılacak" diye konuştu. (EFE)



02.01.2017 12:31:19 TSI

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