02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hisarcık Myo'ya 3 öğretim görevlisi tahsis edildi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:29
Hisarcık Myo'ya 3 öğretim görevlisi tahsis edildi
Hisarcık Myo'ya 3 öğretim görevlisi tahsis edildi

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Meslek Yüksekokulu bünyesinde geçen yıl açılmış bulunan 'İş Sağlığı ve Güvenliği' bölümüne 3 öğretim görevlisi tahsis edildiği bildirildi.
Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Süleyman Emre Özcan, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünün, Türkiye çapında doluluk oranı yüksek ve en cazip bölümler arasında yer almasının ilçe ve Yüksekokul açısından güzel bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, "Meslek Yüksekokulumuza geçtiğimiz yıl 3 yeni bölümün açılması onayını alınmış ve bu mutlu haberi Hisarcık ile paylaşmıştık. Lakin açılan bölümlere öğrenci alınabilmesi için, ilgili bölümde kadrosu bulunan 3 öğretim görevlisi olması kriteri yüzünden öğrenci alımını gerçekleştirememiştik. Bu sorunu aşarak öğrenci ve Öğretim Görevlisi sayımızı artırmak amacıyla Rektörümüz Remzi Gören, Okul Müdürlüğümüz, Belediye Başkanımız ve Yüksekokulumuz Derneği uzun zamandır yoğun bir gayret içindeydi. Almış olduğumuz güzel haber ile yaşadığımız mutluluğu Hisarcıklı hemşerilerimiz ile paylaşmak istedik. Üniversitemizin 2016 yılına ait kadrolarından 3 tanesi, Hisarcık Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış olunan Türkiye çapında en popüler bölümlerden biri olan 'İş Sağlığı ve Güvenliği' bünyesinde değerlendirilmek üzere tarafımıza tahsis edildi. Böylelikle, Hisarcık Meslek Yüksekokulumuzdaki Öğretim Görevlilerimizin niteliği ve niceliği bir adım daha ileri giderken, aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne öğrenci alımı için başvuru yapmanın önü de açılmış oldu" dedi.
Özcan, "Ayrıca, Meslek Yüksekokulumuza 2008 - 2015 yılları arasında toplam 7 öğretim görevlisinin alınmış olması düşünüldüğünde, tek seferde 3 öğretim görevlisinin alınacak olması da Hisarcık Meslek Yüksekokulu tarihinde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Önümüzdeki günlerde, diğer bölümlere de öğrenci alınması ve yüksekokulumuzun geliştirilmesi için gerekli tüm çabalar, hız kesmeksizin devam edecektir. Yeni alınacak Öğretim Görevlileri ve sonrasında alınacak öğrencilerin hem yüksekokulumuza hem de Hisarcıklı hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Hisarcık halkının, yöneticilerin ve üniversitemizin, birlikte çalıştığı her konuda tüm engelleri aşarak güzel günlere ulaşacağını da ifade etmek isterim" diye konuştu.(MA-EFE)

02.01.2017 12:32:54 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yeni kimlik kartları dağıtılmaya başlandı
YEREL

YENİ KİMLİK KARTLARI DAĞITILMAYA BAŞLANDI
Kütahya'da ev yangını
YEREL

KÜTAHYA'DA EV YANGINI
Kütahya'dan Haleplilere yardım
YEREL

KÜTAHYA'DAN HALEPLİLERE YARDIM

Türkiye'de 'Partili Cumhurbaşkanı' önerisini ilk defa GRTC gündeme getirdi
YEREL

TÜRKİYE'DE 'PARTİLİ CUMHURBAŞKANI' ÖNERİSİNİ İLK DEFA GRTC GÜNDEME GETİRDİ
Öğretmenlere 'meslek etiği' kursu
YEREL

ÖĞRETMENLERE 'MESLEK ETİĞİ' KURSU
Tabiat tutkunları, Domaniç ormanlarında buluşuyor
YEREL

TABİAT TUTKUNLARI, DOMANİÇ ORMANLARINDA BULUŞUYOR
Kütahya'da 'çipli kimlik' dönemi başladı
YEREL

KÜTAHYA'DA 'ÇİPLİ KİMLİK' DÖNEMİ BAŞLADI
Kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu
YEREL

KAR, KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTURDU
Kar ve aşırı soğuklar, sebze fiyatlarını yükseltti
YEREL

KAR VE AŞIRI SOĞUKLAR, SEBZE FİYATLARINI YÜKSELTTİ
Hisarcık'ta pazarcılar ateş yakarak ısındı
YEREL

HİSARCIK'TA PAZARCILAR ATEŞ YAKARAK ISINDI
Almanya'da dernek başkanına bıçaklı saldırı
YEREL

ALMANYA'DA DERNEK BAŞKANINA BIÇAKLI SALDIRI
AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk:
YEREL

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KÜLÜNK:
Yeni yıla kar temizleyerek girdiler
YEREL

YENİ YILA KAR TEMİZLEYEREK GİRDİLER