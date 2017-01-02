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Kar üzerinde keyifli çalışma



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöl'de geçtiğimiz çarşamba günü yağan karla birlikte üzüm bağları beyaza bürünürken, erimeyen kar üzerinde çiftçiler bir yandan karın keyfini çıkarıyor bir yandan da çalışıyor.

Sarıgöl'de Sultaniye üzüm bağlarının üzerinden kalkmayan kar budama çalışmalarını engellemedi. Emcelli Mahallesinden üzüm üreticisi Bahri Çınar, karlı üzüm bağında budamasını zevkle yaptığını belirterek, "Bağlarımız uzun zamandır bu kadar bol kar görmemişti. Kar bağlara bereket getirdi. Bu yıl kaliteli ve bol üzüm alacağız. Kar bağların uyumasını sağlamakta. Bu nedenle bağlarımızı kar üzerinde çalışarak budama yapıyoruz. Bir yandan kar keyfini de çıkarıyorum" dedi.

(VS-AY-Y)



02.01.2017 12:42:11 TSI

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