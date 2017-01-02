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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Çip'li kimlik için ilk başvuru Vali Çiçek'ten

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:47
Çip'li kimlik için ilk başvuru Vali Çiçek'ten
Çip'li kimlik için ilk başvuru Vali Çiçek'ten
- Muğla'da Çip'li kimlik kartı için başvurular başladı. İlk başvuruyu yapan Muğla Valisi Amir Çiçek emeği geçenlere teşekkür etti.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Bekir Tosun
Kamera : Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Türkiye genelinde Çip'li kimlik kartına geçiş için başvurular başladı. Muğla'da ilk başvuruyu Muğla Valisi Amir Çiçek Menteşe İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yaptı. Vali Çiçek ile birlikte Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız da başvurusunu yaptı.
Başvuru esnasında kimlik bilgileri kontrol edilecek, gereken alanlarda güncellemeler gerçekleştirilecek, fotoğraf taranacak, biyometrik verileri alınacak (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi). Başvuru sonunda kişilere PIN zarfında bulunan 6 haneli şifre verilecek. Bu şifre, banka kartlarında olduğu gibi bazı işlemlerde kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak. PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmayacak. PIN kodu ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan kioskları kullanarak değiştirebilecek.
İLK BAŞVURUYU VALİ AMİRİ ÇİÇEK YAPTI
Menteşe İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne Çip'li kimlik kartı için ilk başvuruyu yapan Muğla Valisi Amir Çiçek, "Türkiye genelinde en sağlıklı kayıtların tutulması için çalışmalar yapılıyor. Yine ülkemizde e-hizmet uygulaması konusunda önemli adımlar atılıyor. Muğla'da yeni akıllı kimlik kartı başvurusunu ilimizde öncü olması açısından ilk ben yaptım. İnsan kayıtlarının en sağlıklı, en güvenilir ve en hızlı işlemlerin yapıldığı yer İçişleri Bakanlığımıza bağlı Nüfus ve Vatandaşlık Genel müdürlüğümüz. Türkiye bu konuda hızlı bir adım attı. E-hizmet dediğimiz bu sistem vesile oldu bu sistemin gelmesine. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
BİYOMETRİK FOTOĞRAF ŞART
Kimlik kartlarının geçerlilik süresinin 10 yıl olduğunu söyleyen Çiçek, "Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı olması yeterli. Bir de kart bedeli için 16 TL veriyorsunuz. Yeni akıllı kimlik kartınız posta yoluyla adresinize 15 gün içinde gönderiliyor" diye konuştu.
NASIL BAŞVURULACAK?
Kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın müdürlüğe müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir müdürlüğe de başvurulabilecek. Başvuru için ilçe nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da zaman kaybına sebep vermemek için randevu alarak gidilebilecek.
Başvuru sonucunda kişiye başvuru belgesinin bir nüshası verilecek. 15 yaşını tamamlamayan çocuklar için veli veya vasileri başvuruda bulunabilecek. Talep edilmediği sürece 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğrafa yer verilmeyecek.
KİMLİK KARTLARI POSTAYLA ULAŞACAK
Başvuru esnasında kimlik bilgileri kontrol edilecek, gereken alanlarda güncellemeler gerçekleştirilecek, fotoğraf taranacak, ayrıca her iki el için parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi alınacak. Başvuru sonunda vatandaşlarımıza PIN zarfında bulunan 6 haneli şifre verilecek. Bu şifre, banka kartlarında olduğu gibi bazı işlemlerde kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak.
PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmayacak. PIN kodu ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan kioskları kullanarak değiştirebilecek. Yapılacak değerlendirmenin ardından kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adrese PTT Kargo aracılığıyla teslim edilecek.
TÜM BİLGİLER İSTENİRSE YÜKLENEBİLECEK
Çipli kimlik kartına ilk etapta sadece kimlik bilgileri yer alırken, ileride istenirse, pasaport ve banka gibi işlemler için de gerekli bilgiler yüklenerek tek kart kullanımı sağlanacak.
(BT-İK)

02.01.2017 12:50:40 TSI
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