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Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden buz sarkıtlarına müdahale



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasındaki binalarda oluşan kar ve buz sarkıtları güvenli bir şekilde temizleniyor. Kar yağışının sona ermesinin ardından oluşan ve çevre için tehlike oluşturan kar ve buz sarkıtlarına Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekipler, buz sarkıklarını kontrollü olarak aşağıya indirmeye başladı. Vatandaşın saçak altında dolaşırken daha dikkatli olmaları konusunda uyaran İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir tehlikeli durumda 110 itfaiye numaralarını arayabileceğini belirtti.

(CKT-MET-Y)



02.01.2017 12:54:44 TSI

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