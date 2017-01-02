02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kars'ta aç kurtlar şehir merkezine indi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:08
Kars'ta aç kurtlar şehir merkezine indi
Kars'ta aç kurtlar şehir merkezine indi

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta kar ve soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar şehir merkezine indi.
Kars'ta kar yağışının ardından soğuk havanında etkili olması yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörlük Binası önüne kadar yiyecek bulmak için gelen 5 kurt, fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli'nin objektiflerine yakalandı.
Eşi ile birlikte fotoğraf çekmek için dolaşan Beşli, üniversite yerleşkesinde gündüz 5 kurdu aynı anda görmesine önce şaşırdığını ve ardından yanındaki fotoğraf makinesiyle kurtların fotoğraflarını çektiğini belirtti.
Kars'ta soğuk havanın etkili olduğu ve özellikle yaban hayvanlarının yaşam alanlarının karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 5 kurdun güpegündüz şehre inmesinin dikkat çekici olduğunu ifade eden Beşli, kurtların kendisini gördükten sonra kaçarak gözden kaybolduğunu kaydetti.
(IÇ-AA-Y)

02.01.2017 13:12:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı
YEREL

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 102. YILI
Polis hırsıza ayak izinden ulaştı
YEREL

POLİS HIRSIZA AYAK İZİNDEN ULAŞTI
2017 yılının ilk Meclis toplantısı yapıldı
YEREL

2017 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Hırsız ayakkabı izinden yakalandı
YEREL

HIRSIZ AYAKKABI İZİNDEN YAKALANDI
Karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
YEREL

KARLAR KAMYONLARLA ŞEHİR DIŞINA TAŞINIYOR
Kars'ta sis etkili oluyor
YEREL

KARS'TA SİS ETKİLİ OLUYOR
Sarıkamış'ta yol kenarında donmuş kurt bulundu
YEREL

SARIKAMIŞ'TA YOL KENARINDA DONMUŞ KURT BULUNDU
Kars'ta çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor
YEREL

KARS'TA ÇATILARDA OLUŞAN BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR
&quot;Hudut kartalları&quot; yılbaşında da nöbette
YEREL

"HUDUT KARTALLARI" YILBAŞINDA DA NÖBETTE