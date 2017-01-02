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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Seydikemer'de öğrencilerden askerlere anlamlı mektup

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:13
Seydikemer'de öğrencilerden askerlere anlamlı mektup
Seydikemer'de öğrencilerden askerlere anlamlı mektup

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Seydikemer'de ortaokul 6. sınıf öğrencileri, Beytüşşebap'taki askerlere moral ve motivasyon vermek için mektup gönderdi.

Seydikemer İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencileri Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Ayvalık Jandarma Komando Taburundaki askerlere moral vermek için mektup yazarak yolladılar. Öğrenciler yazdıkları mektupları Okul Müdürü ve Türkçe Öğretmenlerinin eşliğinde Seydikemer PTT Şubesine gelerek hep birlikte yolladılar. Öğrencilere Seydikemer Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Mehmet Şenyiğit'te eşlik ederken bir öğrenci yazdığı mektubu da okudu. Mektubunda Kalbinizde taşıdığınız Şehitlik bizlere de nasip olur inşallah diyen öğrenci duygu dolu anlar yaşarken, Mehmetciğim şimdi çok soğuktur oralar, üşüdün mü o kar'da kış'ta. Sizler orada olmasanız bizler burada rahat uyuyamazdık ,dedi.
Bir diğer öğrenci ise mektubunda : Sevgili asker ağabeylerim. Çok soğuk yerde, kar yağmur demeden bizler için nöbet tutuyorsunuz. Okula gidebiliyorsak, yatağımızda rahat rahat uyuyorsak sizlerin sayesindedir. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizin hakkınızı ödeyemeyiz, diye duygularını ifade etti.
Türkçe Öğretmeni Şenyiğit : Öğrencilerimizde birlikte yeni yıla girerken Doğuda görev yapan askerlerimize mektup yazalım,dedik. Mektuplara Öğrencilerimiz içlerinden geçen duygu ve düşüncelerini yazdılar. Askerlerimize moral olsun diye bu faaliyeti gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz şu anda mektuplarını yolluyorlar,dedi.
Seydikemer PTT Müdürü Adem Cüce ise: "Seydikemer İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Doğudaki askerlerimize moral ve motivasyon vermek için yazdıkları mektupları göndermek için şubemize geldiler. Öğrencilere destek olmak için Mektup ücretlerini Ptt personelimiz kendi aralarında para toplayarak karşıladılar. Öğrencilerimizin yazdıkları mektupları en kısa sürede yerine ulaştıracağız. Öğrencilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
(MY-MB-Y)

02.01.2017 13:16:46 TSI
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