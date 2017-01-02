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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Doğa için umut, her mahalleye palamut

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:14
Doğa için umut, her mahalleye palamut
Doğa için umut, her mahalleye palamut

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, TEMA Vakfı Milas gönüllülerince Milas Kaymakamlığı ve Milas Belediyesi'nin desteğiyle "Meşe Palamudu Ekim Seferberliği" başlatıldı. "Doğa için umut, her mahalleye palamut" sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında önümüzdeki günlerde Milas'ın 132 mahallesindeki uygun yerlere dikilmesi amacıyla yaklaşık 1000 adet meşe palamudu tohumu minik TEMA'cılar tarafından toprakla buluşturuldu.
Anadolu, İran, Suriye ve Yunanistan'da doğal yayılış gösteren meşenin yaklaşık 300 türü bulunan, ülkemizde ise 18 türü olan meşe ağacını yaygınlaştırmak, yeşil alanları genişletmek, toplumdaki ağaç sevgisini geliştirmek toprak, su ve doğal kaynakların korunması amacıyla TEMA Vakfı Milas gönüllülerince Milas Kaymakamlığı ve Milas Belediyesi'nin desteğiyle Milas'ta "Meşe Palamudu Ekim Seferberliği" başlatıldı.
Meşe Palamudu tohumlarını toprakla buluşmasını sağlamak amacıyla Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait Üretim Tesisleri'ne gelen Merkez İlkokulu TEMA sınıfı öğrencilerine Milas Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Mat ve Faik Karagöz de eşlik etti.
Yapılan çalışma hakkında bilgi veren ve "Doğa için umut, her mahalleye palamut" sloganıyla yola çıkarak kampanya başlattıklarını belirten TEMA Vakfı Milas İlçe Sorumlusu Mehmet Nergiz, "toplumsal bir katılımla meşe ağacının yaygınlaşmasını sağlayarak erozyonu azaltmak, su kaynaklarını çoğaltmak amacıyla TEMA Vakfı Milas gönüllülerimizce Milas Kaymakamlığı ve Milas Belediyesi'nin desteğiyle ilçemizin 132 mahallesine meşe palamudu dikmeyi hedefliyoruz" dedi.
Proje kapsamında dikilmesi planlanan meşe ağacı ülkemizde kolay yetişen bir tür olduğunu da ifade eden Nergiz, "Meşe ağacı Türkiye'nin her yerinde çok kolay yetişip, hızla büyüyen, toprak ayırt etmeyen ve toprağı sımsıkı tutan kökleri sayesinde erozyonu engelleyen bir ağaç türüdür. 3 metreden 25 metreye kadar büyüyebilen bu bitkinin gövdesi önceleri düz sonraları ise derin yarıklara sahip pürüzlü bir yapıdadır. Yaprakları genelde el ayası büyüklüğünde olan palamut ağacının kökleri oldukça geniş yayılış gösterebilmekte. Kökleri derinlere doğru uzanan palamut meşesinin ülkemizde yayılış gösteren hemen hemen 30 türü bulunmakta. Hiç ayırım yapmaksızın bu 30 türün meyvelerine de Palamut denmektedir. Ancak bu şifalı bitkilerden sadece 2 - 3 türünden palamut elde edilmekte" dedi.
Meşe palamudunun üretilme aşamalarıyla ilgili de bilgi aktaran Nergiz, "Henüz tamamen olgunlaşmadan 15 Ağustos - 15 Eylül civarları meşe palamutları toplanır. Toplanan bu meşe palamutları güneş altında 10 - 15 gün boyunca kurutularak faydalanılmak üzere aktarlara veya depolara sevk edilmekte. Dikkat edilecek en önemli şey meşe palamutlarının kimyasal atıklardan uzakta ve tarımsal ilaç ve gübre gibi etkenler tarafından etkilenmemiş olmasıdır. Çünkü palamutlar tabiatı itibariyle atıkları biriktiren bir bitkidir. Mazı ve meşe palamutları hemen hemen aynı etken maddeleri içerisinde bulunduran şifalı bitkilerdir. Gallik, tanenler, gallik asit, ellagik asit, nişasta ve şeker palamut un başlıca etken maddelerindendir" dedi.
Minik öğrenciler tarafından saksılara Meşe Palamudu tohumları ekilmesinin ardından öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri ve kitapların olduğu hediyeler verildi.
Ekilen Meşe Palamudu tohumlarının fidana dönüşmesinin ardından ilçemizdeki mahallelerdeki uygun alanlara dikileceği belirtildi.
(ÇP-MB-Y)

02.01.2017 13:17:53 TSI
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