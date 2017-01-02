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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Demirtaş, "Özel işlerin yapılması söz konusu dahi olamaz"

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:15
Demirtaş, "Özel işlerin yapılması söz konusu dahi olamaz"

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş; kamuoyunda çıkan iddialara yanıt verdi.
Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılıyla açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, kurumda yapılan işlerin kayıt altına alınarak uygulandığını ve özel işlerin yapılmasının söz konusu dahi olamayacağını ifade etti. Demirtaş, idarenin iş ve işlemlerinin Mülkiye Müfettişleri ve Sayıştay Denetçileri tarafından denetime tabi olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:
"Kurumumuzun bazı İl Genel Meclisi Üyelerimizin Plan Bütçe Komisyonunda yapmış olduğu basınımıza yansıyan ifadelerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. İl Özel İdaresinin 2017 yılı Yatırım Programı ile ilgili olarak İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 20 ve 23 sayılı raporlarının görüşülmesi için İl Genel Meclisi 26 Aralık 2016 Pazartesi günü Olağanüstü toplanmıştır. Bazı İl Genel Meclis Üyelerinin konu hakkında yapmış oldukları açıklamalar üzerine halkımızın ve basın yayın kuruluşlarının doğru bilgilendirilmesi zorunlu hale gelmiştir. İl Genel Meclisi, 5302 sayılı Kanuna tabi olan İl Özel İdaresinin Karar Organı olup, hazırlanan 2017 yılı İl Özel İdaresi Yatırım Programının karara bağlanması için Meclisimiz; 26.12.2017 tarihinde toplanmıştır. Toplantı sırasında bazı Meclis Üyelerince " Şu kurumda adalet kalmadı" , Yatırım Programında ki işler varken " torpil" ile başka işlerin yapıldığı veya işlerin denetiminin yetersizliğine işaret eden ifadeler kullanıldığı ayrıca; 2017 yılı yatırım programının uygulanamayacağı, zira İdarenin program dışı ve/veya "Özel İşler" yaptığı iddia edilmiştir. Zonguldak İl Özel İdaresi bugünkü yapısına kavuştuğu 2005 yılından bu yana Yatırım ve bütçe programlarımız yüzde 95 - yüzde 100 aralığında gerçekleşme oranına sahiptir. Bu rakamlardan da görüleceği üzere Yatırım Programlarının ve Bütçenin uygulanmasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır. İl Özel İdaresi Belediye sınırları dışında kırsal yerleşim alanlarına hizmet vermekte olup, bu çalışma alanı dinamik yapısı ve ihtiyaçlar itibariyle değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durum, İdarenin Yatırım Programında ki işlerinin yapısını, kapsamını ve maliyetini değiştirip geliştirmektedir. Örneğin Programda 3 km olarak yer alan asfalt yapım işini projenin amacına ulaşabilmesi için 3,2 - 3,5 km arasında uygulanabilmektedir. Ayrıca programda bulunmamasına rağmen bazı işler de, doğal afetler gibi (sel, heyelan vb.) önem arz ettiğinden öncelikle gerçekleştirilmektedir. İl Özel İdaresinin tüm iş ve işlemleri her yıl Mülkiye Müfettişleri ve altı ayda bir Sayıştay Denetçileri tarafından denetime tabi olup, bu güne kadar herhangi bir tenkit veya uyarı alınmamıştır. İl Özel İdaresi yatırımları proje odaklıdır. Proje maliyetlerinin herhangi bir kriter ile oranlanması ve adaletli olup olmadıklarının tespiti mümkün değildir. İdaremizce tüm ilçe ve köylerde özverili bir şekilde ihtiyaç odaklı çalışma yapılmaya devam edilecektir. İdaremizde yapılan tüm işler teknik personel ve görevli birim yöneticileri tarafından oluşturulan komisyonlarca mahallinde denetlenmekle birlikte incelenerek kabul işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yukarıda örnekleri verilen işler İdare tarafından makamın olurları ile kayıt altına alınarak uygulandığından iddia edildiği üzere özel işlerin yapılması söz konusu dahi olamaz. İdaremizin yıllardır İl Genel Meclisimizin aldığı kararları projeleri doğrultusunda adaletli ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu durum da Mülkiye Müfettişleri ve Sayıştay Denetçi raporlarında sabittir. İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni ile birlikte bir bütün olup, Meclis üyelerimizin bu tür talihsiz ve dayanaktan yoksun açıklamalarda bulunması Kurumumuza katkı sağlamayacağı gibi kamuoyu nezdinde yanlış anlaşılmalara ve algıya sebep olacağı da aşikardır."
(OA-OA-Y)

02.01.2017 13:20:04 TSI
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