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Düzce İl Özel idaresi araç parkını genişletti



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Vali Zülkif Dağlı İl Özel İdare bünyesine yeni kazandırılan yeni araçların tanıtım toplantısına katıldı. Vali Zülkif Dağlı Düzce'de kar yağışının başladığı ilk günlerde ekiplerin yol çalışmalarını denetlerken "ilkel yöntem" olarak nitelendirdiği tuzlama çalışması için verdiği araç sözünü üzerinden çok geçmeden yerine getirdi.

Köylere Hizmet Götürme Birliğine kazandırılan yeni araçlar törenle hizmete girdi. Vali Zülkif Dağlı ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'in katıldığı törende İl Genel Meclis üyeleri ve özel idare personeli de hazır bulundu. Yapılan dualar ve hayırlı olması dilekleriyle yeni araçlar hizmete girdi.

Özel İdarenin araç parkında çok büyük araç sıkıntısı olmadığını söyleyen Vali Zülkif Dağlı, sayısı artırılan araçlarla daha seri hizmetler yapılacağını vurguladı.

Vali Dağlı, "Araçlarımızı hizmete sokuyoruz. Yol çizgisi makinesi aracımız geldi, vidanjörümüz var, çöp araçları geldi, tuzlama aracımız var yağışlar esnasında duyurmuştuk onu hemen aldık, daha seri şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Afaki bir sıkıntımız yok ama daha fazla olmasının zararı olmaz. Kamyon sayısını belki desteklememiz gerekiyor. Bir kepçe iki kamyon var. Köylerin malzemeye ihtiyacı var. O iki kamyon gelinceye kadar kepçemiz beklemek zorunda kalıyor. Kamyon sıkıntımız biraz daha var, ileride destekleyeceğiz inşallah veya kiralama da yapabiliriz. Biz kamu olarak, il özel idaresi olarak dışarıdan belki yetmediği zaman dışarıdan kiralama yapacağımız için kendi araçlarımızı kiraya vermeye çok sıcak bakmıyoruz açıkçası" dedi.

Konuşmanın ardından araçlar incelendi.

(AY)



02.01.2017 13:25:04 TSI

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