02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeni çöp konteynerleri dağıtılacak

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:23
Yeni çöp konteynerleri dağıtılacak
Yeni çöp konteynerleri dağıtılacak

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi muhtelif mahallelere yerleştirilmek üzere 500 adet yeni çöp konteynerinin dağıtımını yapacak.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şehir merkezi ve çevre mahallelerde evsel atıkların daha düzenli bir şekilde toplanması, çevre ve görüntü kirliliğini engellemek amacıyla 500 adet 770 litre kapasiteli galvaniz çöp konterinin dağıtımına başlayacak. Beyaz Masa aracılığı ile yapılan çöp konteyneri taleplerini değerlendiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilgili mahalle muhtarları ile birlikte yapılacak keşif çalışmalarının ardından öncelikli olarak talep edilen yerlere ve daha sonra kademeli olarak mahallelere çöp konteyneri yerleştirme işlemini yapacak.
(TT-AY)

02.01.2017 13:27:36 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de baraj gölünün yüzeyi buz tuttu
YEREL

DÜZCE'DE BARAJ GÖLÜNÜN YÜZEYİ BUZ TUTTU
Fırtına sonrası Karadeniz'de hamsi bolluğu
YEREL

FIRTINA SONRASI KARADENİZ'DE HAMSİ BOLLUĞU
Okul öncesi eğitimde yeni eğitim yaklaşımları tartışıldı
YEREL

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YENİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARI TARTIŞILDI
Işıklarda bekleyen araca arkadan çarptı
YEREL

IŞIKLARDA BEKLEYEN ARACA ARKADAN ÇARPTI
eni cipli kimlik kartları müracaatları başladı
YEREL

ENİ CİPLİ KİMLİK KARTLARI MÜRACAATLARI BAŞLADI
Konuralp gelecek nesillere aktarılacak
YEREL

KONURALP GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK
Buzlu yollar tuzlanıyor
YEREL

BUZLU YOLLAR TUZLANIYOR
Düzce İl Özel idaresi araç parkını genişletti
YEREL

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ PARKINI GENİŞLETTİ
Vali Dağlı &quot;Daha seri çalışmalayız&quot;
YEREL

VALİ DAĞLI "DAHA SERİ ÇALIŞMALAYIZ"
Düzce'de yoğun sis
YEREL

DÜZCE'DE YOĞUN SİS
Düzce'deki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI