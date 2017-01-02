YEREL HABERLER / ISPARTA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Isparta Şehir Hastanesi'nde mesai başladı

Isparta Şehir Hastanesi'nde mesai başladı



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA)- Isparta'da 755 yataklı olarak kamu özel ortaklığıyla inşa edilen Şehir Hastanesi'nde mesai başladı.

Isparta'da 755 yataklı olarak kamu özel ortaklığıyla inşa edilen Şehir Hastanesi'nde mesai başladı. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Yavuz, şubat ayı ortasında açılması planlanan Isparta Şehir Hastanesi'nde açılışa kadar geçecek sürecin yakından takibi ve koordinasyonun sağlanması için çalışmaya başladıklarını söyledi. Şehir Hastanesi mesaisi Genel Sekreter Hüseyin Yavuz, başkanlığında yapılan yönetim toplantısı ile başladı. Toplantıda Şehir Hastanesi açılana dek geçecek sürecin yönetimi planlanarak görev dağılımı yapıldı.

(SÇ-SÇ-Y)



02.01.2017 13:29:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER