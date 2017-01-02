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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mut'ta kar hayatı olumsuz etkiliyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:29
Mut'ta kar hayatı olumsuz etkiliyor
Mut'ta kar hayatı olumsuz etkiliyor

(Fotoğraflı)

Hasan Çetin
MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sertavul geçidinde zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlara geçiş izni verilmiyor.
Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ilçeye bağlı mahalle yollar ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde ise akşam başlayıp aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 40 santimi bulurken yüksek kesimlerde ise 3 metreyi aştı.
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul geçidinde yoğun kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken, kar lastiği ve zinciri olmayan araçlara izin verilmiyor.
Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, ilçede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları konusunda cep telefonlarına mesaj göndererek uyarıda bulunuyor
Mahalle yollarında mahsur kalan araçlar ise Mersin Büyükşehir ve Mut Belediyesi'nce kurtarıldı. Şehir merkezinde Mersin Büyükşehir ve Mut Belediyesi araçları 24 saat yolda biriken kar temizliği ile mücadele ediyor.
Karayolları ekipleri ise yolda buzlanma olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(HSÇ-Y)

02.01.2017 13:33:38 TSI
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