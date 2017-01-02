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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Zabıta yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:30
Zabıta yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı
Zabıta yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava ile bileşen kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı. Ekipler fırınlardan aldığı yüzlerce ekmeği Topçu Köyü ormanlık alanına bıraktı.
Diğer yandan ise doğaya yem bırakmak için gelen zabıta ekiplerinin araçları karda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların yardımına Yozgat İl Özel idaresi ekipleri yetişti. Saplandıkları yerden çıkarılan araçlar yoluna devam etti.
Kar yağdığı sürece yaban hayvanları için doğaya yem bırakmayı sürdüreceklerini söyleyen Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Musa Baran, "Kar yağdığı zaman doğada bulunan yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Bu nedenle Belediye Başkanımızın talimatlarıyla fırınlardan, kasaplardan, tavukçulardan aldığımız yiyecekleri getirip doğaya bırakıyoruz. Geçen hafta da doğaya yem bıraktık. Kar yağdığı sürece bu hizmetimize devam edeceğiz. Biraz da olsa hayvanlara yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize" şeklinde konuştu.
(BMG-AÖ-Y)

02.01.2017 13:34:17 TSI
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