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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Kaymakam Çetin, kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret etti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:31
Kaymakam Çetin, kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret etti
Kaymakam Çetin, kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, kültür merkezinde bulunan halk kütüphanesinde ders çalışan öğrencilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.
Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Varto Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Kaymakam Çetin burada ders çalışmak üzere gelen orta öğretim okulu öğrencileriyle sohbet edip bir sorunlarının olup olmadığını ve derslerini kütüphane ortamından memnun olup olmadıklarını sordu. Daha sonra ilçe milli eğitim müdürü ile kütüphane müdürüne gerekli talimatları vererek öğrenciler için bir 'Z' kütüphanesinin yapılmasını istedi.
Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kaymakam Çetin, "Çocuklarımızın çalışma alanlarının sağlıklı olması ve öğrencilerimizin rahat bir ortamda ders çalışıp rahat etmeleri açısında sorunlarının olup olmadığını kendilerine sorduk. Öğrencilerimizin burada rahat bir ortamda ders çalışmaları bakımında kendilerine bir 'Z' kütüphanesinin yapılmasını istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve kütüphane müdürümüze gerekli talimatları verdim. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Onlara kitap ve kırtasiye malzemeleri konusunda yardımcı olacağız. Kuracağımız bu kütüphanenin öğrencilerimize fayda getireceğini umarım. Kendilerine hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi.
(FÇ-ŞAK-Y)

02.01.2017 13:34:52 TSI
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