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Vatandaşlar terör olaylarına tepki göstererek barış istedi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Son zamanlarda yaşanan terör saldırılarına Adıyaman'da vatandaşlar tepki göstererek olayların biran önce bitmesini huzur ile barışın biran önce gelmesini istediklerini söylediler.

Türkiye'de herkesin kardeşçe yaşadığını dile getiren vatandaşlar, terör saldırıları sonucunda evlere ateş düştüğünü ve onlarca kişinin hayatını kaybettiğini vurguladılar.

Silahla, kavgayla, bombayla hiçbir şeyin çözülemeyeceğini vurgulayan vatandaşlar, terör örgütlerinin halkı savunmadığını daha çok halka zarar verdiklerini ifade ettiler.

Terör saldırılarıyla hiçbir şeyin elde edilemeyeceğini ifade eden vatandaşlar, "Bizler devletimizin yanındayız. Bu ülkenin refahı için huzuru için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Terör örgütleri kalleşçe saldırmaya devam ediyor. Onların yaptığı saldırılar bizleri asla yıldırmayacaktır. Bizler sadece bu ülkede barışın, huzurun hakim olmasını istiyoruz" diye konuştular.

(CK-BRN-Y)



02.01.2017 13:37:48 TSI

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