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Erzincan da terör operasyonu: 3 tutuklu



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan da terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.

Erzincan Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde yapılan açıklamada terörle mücadele de etkinliği artırmak, meydana gelebilecek terör olaylarına karşı tedbir almak, terör örgütüne yardım yataklık eden ve işbirlikçi yapılanmalara karşı, il Jandarma Komutanlığınca yürütülen 16-30 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 şahıstan 3'ü tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

Öte yanda yapılan operasyonlarda 4 adet cep telefonu, 4 adet bilgisayar, 1 adet kamera, 1 adet MP3 müzik çalar, 11 adet CD, 21 adet kitap, 1 adet sim kart, 9 adet dokümanında ele geçirildiği açıklandı.

Yapılan açıklamanın devamında ise "Halkımızın huzur, esenlik ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlarımız aralıksız devam etmektedir." denildi.

(AA-AA-Y)9



02.01.2017 13:39:20 TSI

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