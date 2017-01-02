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"Sincik Okuyor Aydınlanıyor" kitap okuma yarışması düzenliyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçe Halk Kütüphanesi tarafından "Sincik Okuyor Aydınlanıyor" kitap okuma yarışması düzenliyor.

Sincik İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 1 Ocak-28 Mart tarihleri arasından düzenlenecek olun kitap okuma yarışmasına her yaştan insanlar katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin Sincik Halk Kütüphanesine gelerek kayıt yapmaları gerekiyor. Çocuklar ve yetişkinler kategorisi olarak iki kategoride yapılacak yarışmada en çok kitap okuyan kişiler arasında yapılacak olan sınavda dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceği belirtiliyor. Çocuklar kategorisinde 1. olan kişiye bisiklet, 2. olan kişiye spor ayakkabı, 3. olan kişiye kitap serisi hediye edilecek. Yetişkinler kategorisinde 1. olan kişiye çeyrek altın, 2. olan kişiye tablet bilgisayar, 3. olan kişiye kol saati hediye edilecek. Kitap okuma yarışmasında dereceye girecek olanların ödülleri Kütüphaneler Haftasında Sincik Halk Kütüphanesinde yapılacak olan törende takdim edilecek. Ayrıca 15 Mayıs tarihine kadar en çok kitap okuyan 10 kişi Şanlıurfa'ya düzenlenecek olan geziye katılmayı hak kazanacak.

(AE-BRN-Y)



02.01.2017 13:44:14 TSI

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