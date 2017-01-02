02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gönüllü Kuruluşlar Mehmet Akif'i andı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:42
Gönüllü Kuruluşlar Mehmet Akif'i andı
Gönüllü Kuruluşlar Mehmet Akif'i andı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Gönüllü Kültür Kuruluşları Gençlik Kolları ve Birlik Vakfı Kayseri Şubesi ortaklığında Mehmet Akif Ersoy için anma etkinliği düzenlendi.
Gönüllü Kültür Kuruluşları Gençlik Kolları'nın organizasyonunda, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi toplantı salonunda yapılan programın konuşmacısı İlahiyatçı yazar Rıza Bozdağ oldu.
Gönüllü Kültür Kuruluşları platformu Başkanı Ahmet Taş, Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yıldız ve Birlik Vakfı Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel'in de birer selamlama konuşması yaptığı programa gençlerin ve bayanların ilgisi oldukça yoğundu.
İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un bilge bir insan, mümtaz bir şahsiyet olduğunu bildiren Rıza Bozdağ, onun 100 yıl önce söylediklerinin bugünde anlamını kaybetmeyen ve insanımızın ufkunu açan söylemler olduğunu dile getirdi.
M. Akif'in İstiklal Marşı'nı Safahat adlı kitabına almadığını bildiren Bozdağ, İstiklal Marşı'nın milletin malı olması sebebiyle şairin böyle bir yola başvurduğunu bildirdi. Bozdağ, "Mehmet Akif'in dik duruşlu erdemli uzak görüşlü sözünü esirgemeyen vatansever bir şair olduğunu bildirerek ne yazık ki Akif zamanında ve bugün yeterince anlaşılamamış mümtaz bir şahsiyettir" diye konuştu.
Akif'in ve söylediklerinin iyi anlaşılabilmesi için Vakıf, Dernek, Sendika, Okullar ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Safahat Okumaları derslerinin uygulanması gerektiğini bildiren Bozdağ, "Böyle bir yolla Akif'in ve tavsiyelerinin gerektiği gibi anlaşılmasının önünün açılabileceğini bildirdi.
M.Akif Ersoy'la ilgili sinevizyon gösteriminin de yapıldığı program sonunda, katılımcılara çay ve pasta ikramında bulunuldu. Gönüllü Kültür Kuruluşları yetkilileri; ev sahipliği için Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'ne program sunumu için Eğitimci Yazar Rıza Bozdağ'a ve katılımcılara teşekkür ettiler. Böyle programları yapmaya devam edeceklerini bildirdiler.
(SK)

02.01.2017 13:47:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

KASKİ'de İhale
YEREL

KASKİ'DE İHALE
Şehit Aileleri Derneği'nden teröre sert çıkış
YEREL

ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİ'NDEN TERÖRE SERT ÇIKIŞ
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Kayseri'deki hain saldırıda yaralanan 11 askerin tedavisi sürüyor
YEREL

KAYSERİ'DEKİ HAİN SALDIRIDA YARALANAN 11 ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İncesu Belediyesi Aralık ayı toplantısı yapıldı
YEREL

İNCESU BELEDİYESİ ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI
TDP Şube Müdürlüğü vatandaşları bilgilendirdi
YEREL

TDP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ
Kayseri Bilim Merkezi'ni 26 günde 15 bin kişi ziyaret etti
YEREL

KAYSERİ BİLİM MERKEZİ'Nİ 26 GÜNDE 15 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
Başkan Hiçyılmaz: &quot;İnsanlığa karşı yapılan bu vahşi saldırı asla kabul edilemez&quot;
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ: "İNSANLIĞA KARŞI YAPILAN BU VAHŞİ SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ"
Başkan Büyükkılıç, &quot;Melikgazi herkes açısından cazibe merkezi olmuştur&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "MELİKGAZİ HERKES AÇISINDAN CAZİBE MERKEZİ OLMUŞTUR"
Başkan Çolakbayrakdar, hanımlara özel tesisi eşiyle birlikte inceledi
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, HANIMLARA ÖZEL TESİSİ EŞİYLE BİRLİKTE İNCELEDİ
Verimlilik Proje Ödülleri Son Başvuru Tarihi 9 Ocak 2017
YEREL

VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ SON BAŞVURU TARİHİ 9 OCAK 2017
Terminalde Yangın Paniği
YEREL

TERMİNALDE YANGIN PANİĞİ
Develi'de Trafik Kazası: 1 Ölü
YEREL

DEVELİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Suriyelilere 200 ton süt yardımı
YEREL

SURİYELİLERE 200 TON SÜT YARDIMI
Başkan Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Konutlarını İnceledi
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARINI İNCELEDİ
Bakan Özhaseki'den 2016 Yılının Son Gününde Komandolara Ziyaret
YEREL

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN 2016 YILININ SON GÜNÜNDE KOMANDOLARA ZİYARET
Hak-İş'ten Şehitler Durağı'na ziyaret
YEREL

HAK-İŞ'TEN ŞEHİTLER DURAĞI'NA ZİYARET
Kayseri'de yılın ilk bebeği Musap doğdu
YEREL

KAYSERİ'DE YILIN İLK BEBEĞİ MUSAP DOĞDU