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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman Barosu, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:44
Batman Barosu, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı
Batman Barosu, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Barosu, İstanbul'da bir eğlence merkezine gerçekleştirilen terör saldırını kınadı.
Baro Başkanı Abdulhamit Çakan, yaptığı basın açıklamasında, faili her kim olursa olsun sivil yaşam alanlarına yönelik gerçekleştirilen bu türden saldırıların esas gayesi, toplumu yaşam biçimleri üzerinden ayrıştırıp kutuplaştırmak, birlikte yaşamı imkansız hale getirmek ve çatışma ortamı için zemin hazırlamak olduğunu bildirdi. Çakan, "Başta manevi değerlerimiz olmak üzere bizi birbirimize bağlayan sağlam ve sarsılmaz temelleri muhafaza etmeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Bizi biz yapan inanç değerlerimizi yozlaştıran ve siyasi hesaplar uğruna sergiledikleri kör şiddete kılıf olarak kullananlarla mücadele, kamu otoritesinin öncelikli görevleri arasında olmalıdır. Toplumun yaşama biçimi veya inanç üzerinden kutuplaşması ve 'ötekiye öfke' zeminini ortadan kaldıracak tedbirler geliştirilmelidir. İnanç veya kimlik üzerinden haksız yere insan canına kastetmeye yönelen kör bir şiddet, her şeyden önce uğrunda mücadele verildiği iddia edilen amacı değersizleştirip anlamsızlaştırmaktadır. Batman Barosu olarak yaşam hakkına yönelik terör saldırısını nefretle kınıyor, sonrasında başlatılan, toplumsal kutuplaşma ve ayrışmayı derinleştirme girişimlerine karşı, duyarlı tüm kesimleri dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz" dedi.
(MŞY-MP-Y)

02.01.2017 13:48:18 TSI
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