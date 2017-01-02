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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Ziya Altunyaldız, gündemi değerlendirdi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:47
Ziya Altunyaldız, gündemi değerlendirdi
Ziya Altunyaldız, gündemi değerlendirdi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, gündemdeki konular ve Konya projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
İl başkanlığında düzenlenen toplantıya, Altunyaldız'ın yanı sıra İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Cengiz Kürkçü ile Levent Babayiğit ve basın mensupları katıldı. Sözlerine İstanbul'da yaşanan terör saldırısını lanetleyerek başlayan Ziya Altunyaldız, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi. Bu halkın teröre boyun eğmeyeceğini ve er ya da geç bu topraklardan terörün temizleneceğini belirten Altunyaldız, "Hiç kimse beklemesin ki, hiçbir terör örgütü, hiçbir hain, hiçbir alçak, hiçbir terör efendisi ya da terör alçağı beklemesin ki bu topraklar bu teröre diz çökecek, bu millet bu teröre boyun eğecek. Terör bizi acıtacak, bizi incitecek, üzecek ve canımızı yakacak ama terör er ya da geç ve Allah'ın izniyle en kısa zamanda bitecek ve bu topraklardan yok olacak" dedi.

"Anayasa çalışmaları"
Seçimlerden sonra siyasi istikrarın sağlanması için Cumhurbaşkanlığı sistemiyle anayasa da değişiklik teklifi yaptıklarını ifade eden Ziya Altunyaldız, "2015 7 Haziran seçimlerinden sonra yaşadıklarımızı düşünün. Seçim oluyor ertesi gün acaba hükümet kurulacak mı? Siyasi istikrar var mı? Ekonomi istediği gibi istediğimiz şekilde devam edebilecek mi? Refahımızı sürdürebilecek miyiz? Endişeleriyle baş başayız. Oysa seçim yaptık. Oysa irademizi ortaya koyduk. Yarın istikrar bekliyoruz ama günlerce, aylarca hükümetin kurulamadığı zamanlar yaşadık. O halde bunu da sağlayan, bugün seçim yaptığımız da yarın siyasi istikrarın tecelli ettiğini görebileceğimiz bir sistemi kurgulamak suretiyle, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yeni anayasa da bir değişiklik teklifi yaptık. Bunu komisyonlarımızdan geçirdik" şeklinde konuştu.

"2017 öngörüleri"
2017 yılında birçok kurumun desteği ile çitçiye ve tüccara krediler sağlamayı düşündüklerini söyleyen Altunyaldız, "Piyasaları rahatlatacak şekilde esnafımıza, çiftçimize, tüccarımıza bir taraftan KOSGEB eliyle bütçemizden 3 yıl vadeli faizsiz krediler sağlarken diğer taraftan yine TOBB ve odaların girişimiyle nefes kredisi ve bunun yanında belki tarihinde hiç görülmeyecek şekilde kredi garanti fonunun teminatıyla ihracatçılarımız, esnafımıza ve ticaret erbabına yüzde 85'ten yüzde 100'e varana kadar 250 milyar TL'ye kadar kredi hacmi oluşturduk" diye konuştu.
Altunyaldız, ayrıca 2017'de yatırımların, üretimin, ihracatın arttığı bir yıl olarak düşündüklerini ve şuana kadar arzu edipte yapamadıkları projeleri yapabilecek duruma geldiklerini söyledi.

"Piyasaların daralmasını beklemiyoruz"
Piyasa güven endeksi ve tüketici güven endeksinin son derece iyi durumda olduğunu ve piyasalarda daralma beklemediklerini belirten Ziya Altunyaldız, "Tüketicilerin alım gücü iyi durumda. Esnafımıza, tüccarımıza, tacirimize kaynak sağlayabilecek durumdayız ve bunun sitemlerini kurmuş durumdayız. Yatırımların sürdürülmesini sağlayacak durumdayız ve bunun sistemlerini kurmuş durumdayız. Bütün bunların yanında da İnşallah küresel pazarlarda 2017'de 2016'ya göre çok daha iyi bir performans bekliyoruz" diye konuştu.

"Çevre yolu projesi"
Çevre yolu projesinde gelinen son nokta hakkında da bilgi veren Altunyaldız, "Projenin ilk 22 kilometresi bitme aşamasında geriye kalan Karaman-Ereğli aksında, Aksaray aksında 46 kilometrelik alan vardı ve bu alanın ihalesi söz konusuydu. Bu alanın ihalesinde de sürecin sonuna doğru geldik ve 20 Ocak'ta 46 kilometrenin ihalesi de yapılıyor. Necmettin Erbakan YHT Meram hattıyla ilgili proje çalışmaları Aralık ayı sonu itibari ile çalışmalar bitti. Ulaştırma Bakanlığına proje gönderildi ve çok kısa sürede Bakanlığımız bunu Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 2017 yatırım programına girmesi için Kalkınma Bakanlığına gönderecek" ifadelerini kullandı.
(BG-AH-Y)

02.01.2017 13:49:12 TSI
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