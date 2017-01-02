Sivas'ta 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre olumsuz hava şartları nedeniyle Gemerek'te 2, Hafik'te 5, İmranlı'da 5, Kangal'da 16, Suşehri'nde 3 ve Yıldızeli'nde ise 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(UY-SK)
02.01.2017 13:52:19 TSI
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