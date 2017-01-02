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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Köy yollarında karla mücadele devam ediyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:48
Köy yollarında karla mücadele devam ediyor
Köy yollarında karla mücadele devam ediyor

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta gerçekleşen kar yağışı sonrası ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için köy yolları İl Özel İdare ekipleri tarafından kardan temizleniyor.
Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda sorun yaşamak istemeyen İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında kar küreme çalışmaları gerçekleştiriyor. Köy yollarının ulaşıma açık kalması için gayret gösteren ekipler, iş makineleriyle gün boyu kar mesaisi yapıyor.
(BMG-SK)

02.01.2017 13:52:44 TSI
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