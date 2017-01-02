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2017 yılının ilk Meclis toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - 2017 yılının ilk İl Genel Meclisi Toplantısı, İl Genel Meclisi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

2017 yılının ilk Meclis Toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Necati Dallı Başkanlığında yapılan toplantıda; Yılbaşı gecesi İstanbul'da bir eğlence merkezine düzenlenen hain terör saldırısını kınayarak sözlerine başlayan Başkan Necati Dallı, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyor, lanetliyorum." dedi. Başkan Dallı yeni yıl mesajı da vererek, "2017 yılı ülkemize, Kars'ımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, hepinizin yeni yılını da kutluyorum" dedi.

Başkan Dallı, toplantıda gündemin birinci maddesi olan yoklamanın yapılmasının ardından ikinci madde olan 28.11.2016 tarihli toplantıya ait tutanak özetinin okunması istedi. Tutanak özetinin okunmasının ardından oylamaya sunuldu ve oy birliği kabulüne karar verildi.

Başkan Dallı gündemin üçüncü maddesi ile ilgili açıklama yaparak, "Her yıl İl Özel İdaresi Denetim Komisyonumuzun üye seçimi vardır. Seçime geçeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Demir söz alarak, İl Genel Meclisinde yer alan üçüncü maddenin bir sonraki toplantıya ertelenmesini talep etti. Başkan Dallı aksi bir talep olmadığı için Demir'in isteğini meclisin oylamasına sundu. Demir'in talebi oy birliği ile kabul edilerek 'İl Özel İdaresi Denetim Komisyonuna Üye Seçimi' bir sonraki toplantıya ertelendi.

İl Genel Meclis Başkanı Necati Dallı gündem dışı maddeler olmadığı ve toplantı ile ilgili aksi görüş olmadığı için İl Genel Meclis Toplantısını 03.01.2017 Salı günü Saat:11.00'de toplanmak üzere Meclis Toplantısını kapattı.

(IÇ-AA-Y)



02.01.2017 13:53:29 TSI

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